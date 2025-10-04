Непогода не помеха: многолетник, который можно сажать в октябре в дождь и холод

Непогода не помеха: многолетник, который можно сажать в октябре в дождь и холод

Астра новоанглийская — многолетник, который можно сажать в октябре в дождь и холод. Он не только приживется, но и будет цвести до самых заморозков. Непогода для него — не помеха.

Этот многолетник обладает уникальной устойчивостью: его крепкие стебли высотой до 1,5 метра не ломаются под дождем и ветром, корневая система легко адаптируется к влажной почве, а цветы сохраняют яркость даже при первых заморозках.

В октябре выберите пасмурный день и посадите деленки куста в заранее подготовленные лунки с дренажем на солнечном участке. Добавьте в почву компост и золу, полейте и замульчируйте торфом. Астра быстро укоренится благодаря осенней влаге и весной тронется в активный рост.

Ее фиолетовые, розовые или белые соцветия-ромашки с желтой серединкой будут украшать сад с августа по ноябрь, привлекая бабочек и пчел. Этот цветок не боится болезней, не требует укрытия на зиму и с каждым годом образует все более пышные кусты.

Ранее был назван цветок, который из семян вырастает в золотисто-оранжевый ковер: без полива и прополки.