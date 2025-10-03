Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 18:46

Успейте посадить в октябре — и получите королевский цветок с пышными бутонами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пионы — именно те роскошные многолетники, которые нужно успеть посадить в октябре до наступления сильных похолоданий. Идеальное время для посадки — до первой декады октября, когда почва еще сохраняет тепло.

Для посадки выберите солнечный участок с глубоко обработанной плодородной почвой, подготовьте посадочные ямы 60×60 см. На дно насыпьте дренаж, затем смесь садовой земли с перегноем, золой и суперфосфатом. Расположите деленку так, чтобы почки были заглублены на 3-5 см, засыпьте землей, полейте и замульчируйте торфом.

Пионы, посаженные осенью, успевают укорениться до морозов и на следующий год дают сильные побеги. Эти цветы особенно ценятся за пышные ароматные бутоны всех оттенков — от белоснежного до темно-бордового. При правильной посадке пионы могут расти на одном месте десятилетиями, ежегодно радуя обильным цветением. Успейте посадить пионы в октябре — и вы получите королевский цветок с пышными бутонами!

Ранее был назван многолетник, которому не нужно солнце — вырастет даже в пещере.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
