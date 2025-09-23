Вырастет даже в пещере: многолетник, которому не нужно солнце

Вырастет даже в пещере: многолетник, которому не нужно солнце

Хоста сорта Зибольда — многолетник, которому не нужно солнце. Он вырастет даже в пещере. Это решение для самых проблемных уголков сада, где другие растения обречены на гибель.

Ее мощные листья с восковым налетом улавливают малейшие частицы света, а корневая система накапливает питательные вещества годами. Посадка в октябре идеальна: выкопайте яму 30×30 см, добавьте компост и горсть песка для дренажа, поместите деленку корневища с почкой роста, полейте и замульчируйте торфом.

До зимы хоста укоренится, а весной выпустит сизо-голубые листья диаметром до 40 см. Она не требует ни света, ни подкормок, ни прополки — сорняки под ее раскидистой листвой не выживают.

Ранее был назван многолетник, который не спит даже зимой: радует цветом 8 месяцев без перерыва.