Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
23 сентября 2025 в 17:01

Вырастет даже в пещере: многолетник, которому не нужно солнце

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хоста сорта Зибольда — многолетник, которому не нужно солнце. Он вырастет даже в пещере. Это решение для самых проблемных уголков сада, где другие растения обречены на гибель.

Ее мощные листья с восковым налетом улавливают малейшие частицы света, а корневая система накапливает питательные вещества годами. Посадка в октябре идеальна: выкопайте яму 30×30 см, добавьте компост и горсть песка для дренажа, поместите деленку корневища с почкой роста, полейте и замульчируйте торфом.

До зимы хоста укоренится, а весной выпустит сизо-голубые листья диаметром до 40 см. Она не требует ни света, ни подкормок, ни прополки — сорняки под ее раскидистой листвой не выживают.

Ранее был назван многолетник, который не спит даже зимой: радует цветом 8 месяцев без перерыва.

Читайте также
Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника
Общество
Осенняя обрезка гортензии для пышного цветения весной — тонкости ухода за разными видами кустарника
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Общество
Пампасная трава будет радовать 10 лет! Эффектное украшение сада и идеальный материал для срезки
Туманов раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Общество
Туманов раскрыл, как увеличить плодородие почвы осенью
Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона
Общество
Секрет идеального урожая семян бархатцев — как собрать их правильно и сохранить до нового сезона
Этот многолетник можно сеять сразу в грунт: сад в «серебряном ковре» на 3 месяца
Общество
Этот многолетник можно сеять сразу в грунт: сад в «серебряном ковре» на 3 месяца
цветы
растения
многолетники
дачи
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Челябинске подросток выстрелил в лицо сверстнику из ракетницы
«Величайшая ложь»: Трамп раскритиковал климатические прогнозы
Веганский оливье — готовится за 20 минут, не уступает классике!
Стало известно, что сделал Овечкин после серьезной травмы
Богатейший человек Азии купил у России нефть на небывалую сумму
В Челябинске подростки выстрелили в сверстника из ракетницы
Суд принял суровое решение в отношении россиянки, бросившей дочь в Турции
Они вдохновляют Месси, Роналду и Бекхэма: самые красивые жены футболистов
Мясников назвал самую распространенную в мире инфекцию
Военэксперт ответил, чем грозит Украине дефицит топлива
Уникальная старинная окаменелость пропала со стены в Петербурге
HR-эксперт рассказал, зачем соискателю нужно сопроводительное письмо
Умер сценарист мультфильма «Трансформеры»
В Подольске погибли двое детей при пожаре в квартире
Трамп назвал мэра Лондона чудовищным из-за миграционного кризиса в Европе
«Человек под себя ходил»: пленный солдат ВСУ рассказал о пытках командиром
В ООН увидели луч света в соглашении Азербайджана и Армении
Парацетамол вызывает аутизм? Почему Трамп поднял панику, мнение врачей
Трамп высмеял ООН из-за эскалатора и телесуфлера
Садовод рассказала, какую ягоду можно посадить в ноябре
Дальше
Самое популярное
Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины
Футбол

Известный российский футболист попал в «расстрельный» список Украины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.