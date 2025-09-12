Радует цветом 8 месяцев без перерыва: этот многолетник не спит даже зимой

Гейхера — этот многолетник при осенней посадке (сентябрь-октябрь) создает яркую клумбу практически круглый год благодаря феноменальной декоративности листьев и длительному цветению. Он не спит даже зимой.

Гейхера радует цветом 8 месяцев без перерыва: ее резные листья с бордовыми, серебристыми, лимонными или пурпурными оттенками не теряют цвет под снегом, а с мая по июль растение выпускает воздушные метелки с розовыми или белыми цветами. Посадка проста: выберите полутенистое место с дренированной почвой, посадите деленки, не заглубляя розетку, полейте и замульчируйте корой.

Гейхера морозостойка (до -35 °C), засухоустойчива, не болеет и подавляет сорняки, разрастаясь в плотные куртины. Уже следующей весной вы получите готовую композицию, которая меняет цвета от сезона к сезону и требует минимума ухода — лишь полив в засуху.

