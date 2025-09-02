Беспроигрышный выбор для тех, кто ценит красоту без хлопот: чудо-цветок

Астранция — идеальный многолетник для сада. Ее ключевые преимущества: морозостойкость до -35 °C, способность расти на любых почвах, устойчивость к болезням и вредителям и длительное цветение — с июня по сентябрь.

Соцветия астранции напоминают изящные звезды с ажурными прицветниками, которые прекрасно стоят в срезке и привлекают в сад пчел и бабочек. Растение не требует подкормок, частого полива и омолаживания делением до 7–10 лет, образуя плотные куртины, которые подавляют сорняки.

Особенно эффектны сорта с темно-бордовыми и серебристо-розовыми соцветиями, которые сохраняют декоративность даже после цветения благодаря изящным семенным головкам. Этот чудо-цветок станет беспроигрышным выбором для тех, кто ценит красоту без хлопот!

