Сажаешь в октябре — распускается в июне голубыми и розовыми цветами: без подкормок

Нигелла дамасская, известная как девица в зелени, — идеальный цветок для посадки в последние солнечные дни октября, когда днем еще светит солнце, но ночи уже холодные. Ее семена не боятся низких температур.

В середине октября, выбрав солнечный день, посейте семена на глубину 1–1,5 см в подготовленную грядку с рыхлой почвой, полейте и замульчируйте торфом. Нигелла абсолютно неприхотлива — ей нужен только хороший дренаж и минимальный уход. Сажаешь в октябре — распускается в июне нежно-голубыми, белыми или розовыми цветами, окруженными ажурной зеленью.

Это растение цветет до 2 месяцев, образуя пушистые кустики высотой 30–40 см. Нигелла растет без подкормок, устойчива к засухе и болезням.

