Ленинградский рассольник с перловкой: согревающая классика для осеннего обеда. Наваристый, ароматный суп с нежностью перловки и пикантной кислинкой солёных огурцов — эталон домашней русской кухни. Блюдо, которое вернёт вас в атмосферу уютной ленинградской коммуналки с её особым гастрономическим духом.
Ингредиенты
- Бульон мясной — 2 л
- Крупа перловая — 1/2 ст.
- Картофель — 4 шт.
- Огурцы солёные — 2 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Помидоры маринованные — 3-4 шт.
- Масло сливочное — 2 ст. л.
- Лавровый лист — 2 шт.
- Перец чёрный горошком — 5 шт.
- Укроп свежий — 1/2 пучка
- Сметана — для подачи
Приготовление
- Перловку замочите на ночь, отварите до мягкости. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, пассеруйте на сливочном масле. Добавьте томатную пасту и помидоры, готовьте 2 минуты. Бульон доведите до кипения, положите картофель кубиками.
- Через 10 минут добавьте перловку и зажарку. Огурцы один натрите, второй нарежьте кубиками. Добавьте в суп вместе с пряностями. Варите 15 минут. Настоять 30 минут под крышкой. Подавать со сметаной и укропом.
