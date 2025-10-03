Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 15:30

Ленинградский рассольник с перловкой: согревающая классика для осеннего обеда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ленинградский рассольник с перловкой: согревающая классика для осеннего обеда. Наваристый, ароматный суп с нежностью перловки и пикантной кислинкой солёных огурцов — эталон домашней русской кухни. Блюдо, которое вернёт вас в атмосферу уютной ленинградской коммуналки с её особым гастрономическим духом.

Ингредиенты

  • Бульон мясной — 2 л
  • Крупа перловая — 1/2 ст.
  • Картофель — 4 шт.
  • Огурцы солёные — 2 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Помидоры маринованные — 3-4 шт.
  • Масло сливочное — 2 ст. л.
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Перец чёрный горошком — 5 шт.
  • Укроп свежий — 1/2 пучка
  • Сметана — для подачи

Приготовление

  1. Перловку замочите на ночь, отварите до мягкости. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, пассеруйте на сливочном масле. Добавьте томатную пасту и помидоры, готовьте 2 минуты. Бульон доведите до кипения, положите картофель кубиками.
  2. Через 10 минут добавьте перловку и зажарку. Огурцы один натрите, второй нарежьте кубиками. Добавьте в суп вместе с пряностями. Варите 15 минут. Настоять 30 минут под крышкой. Подавать со сметаной и укропом.

Ранее мы готовили грибной суп в грузинском стиле. Простой рецепт для осеннего обеда.

