Ленинградский рассольник с перловкой: согревающая классика для осеннего обеда

Ленинградский рассольник с перловкой: согревающая классика для осеннего обеда. Наваристый, ароматный суп с нежностью перловки и пикантной кислинкой солёных огурцов — эталон домашней русской кухни. Блюдо, которое вернёт вас в атмосферу уютной ленинградской коммуналки с её особым гастрономическим духом.

Ингредиенты

Бульон мясной — 2 л

Крупа перловая — 1/2 ст.

Картофель — 4 шт.

Огурцы солёные — 2 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Помидоры маринованные — 3-4 шт.

Масло сливочное — 2 ст. л.

Лавровый лист — 2 шт.

Перец чёрный горошком — 5 шт.

Укроп свежий — 1/2 пучка

Сметана — для подачи

Приготовление

Перловку замочите на ночь, отварите до мягкости. Лук и морковь нарежьте мелкими кубиками, пассеруйте на сливочном масле. Добавьте томатную пасту и помидоры, готовьте 2 минуты. Бульон доведите до кипения, положите картофель кубиками. Через 10 минут добавьте перловку и зажарку. Огурцы один натрите, второй нарежьте кубиками. Добавьте в суп вместе с пряностями. Варите 15 минут. Настоять 30 минут под крышкой. Подавать со сметаной и укропом.

