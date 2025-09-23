Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 20:28

Сажайте даже в мороз — этот многолетник прорастет под снегом: яркая клумба без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Дороникум — многолетник, который можно смело сажать в октябре даже при внезапных заморозках, так как его семена и корневища обладают уникальной морозоустойчивостью.

Его преимущества: теневыносливость, способность цвести уже в апреле–мае ярко-желтыми «ромашками», неприхотливость к почвам и полная устойчивость к болезням. Посадка элементарна: в заранее перекопанную грядку внесите компост, разбросайте семена или разместите деленки корневищ на глубине 2-3 см, присыпьте землей и замульчируйте торфом. Смело сажайте даже в мороз — этот многолетник прорастет под снегом.

Дороникум не требует укрытия — снежный покров надежно защитит его от вымерзания. С ним вы получите яркую клумбу без хлопот. Это идеальный выбор для регионов с непредсказуемой осенью и суровой зимой.

Ранее был назван многолетник, который не спит даже зимой: радует цветом 8 месяцев без перерыва.

