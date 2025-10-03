Клуб «Валдай»
03 октября 2025 в 07:07

Унынию вход воспрещен: создаем позитивную атмосферу в доме с помощью этих растений

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Комнатные растения обладают доказанной способностью улучшать психологическое состояние и снижать проявления сезонной депрессии. Их присутствие в жилом пространстве создает ощущение жизни и роста даже в самый пасмурный день. Уход за растениями помогает сосредоточиться на позитивных процессах и отвлечься от тревожных мыслей.

Ярко цветущие растения поднимают настроение своими насыщенными красками. Растения с крупной листвой создают ощущение уюта и защищенности. Ароматные травы наполняют воздух полезными фитонцидами. Суккуленты своим медленным ростом учат терпению и спокойствию. Вьющиеся растения символизируют развитие и движение вперед. Секрет эффективности заключается в правильном подборе растений под свой темперамент: активным людям подойдут быстрорастущие виды, а спокойным — медленно растущие суккуленты. Достаточно 3–5 хорошо подобранных растений в комнате, чтобы создать позитивную атмосферу.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

