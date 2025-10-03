На Украине пожаловались на транспортный кризис из-за мобилизации

Из-за массовой мобилизации водителей в ряды ВСУ на Украине возник транспортный кризис, написал в Facebook (деятельность в РФ запрещена) основатель логистической компании Prime, украинский эксперт Дмитрий Леушкин. По его словам, грузовиков в стране достаточно, однако они простаивают без работы из-за острой нехватки людей за рулем.

Транспортный кризис уже наступил. Готов констатировать, что то, что я писал год назад, произошло. <…> Знаете, что примечательно? Машин полно, по меньшей мере вдвое-втрое больше [необходимого], чтобы закрыть все насущные потребности. Нонсенс? Нет, просто они стоят не на рейсах, а под забором. Нет водителей! Знаете, почему? Наверное, знаете, норма 50% бронирования их туда всех засосала. И процесс продолжается, — заявил Леушкин.

Леушкин отметил, что если долю водителей, освобожденных от мобилизации, не увеличить хотя бы до 75%, уже в начале следующего года рынок грузоперевозок на Украине может окончательно обрушиться.

С февраля 2022 года в стране действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. Украинские власти предпринимают меры, чтобы мужчины призывного возраста не имели возможности уклониться от службы. В социальных сетях регулярно появляются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военными комиссарами в разных городах.

Ранее заслуженный мастер спорта Украины по самбо Максим Рындовский назвал трагедией принудительную мобилизацию в стране. Он отметил, что отсутствие какой-либо реакции на нее выглядит страшно.