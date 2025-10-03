«Просто прикопаем»: депутат о размещении штаба НАТО у границы с Россией

Финляндии не стоит разжигать войну с Россией на пустом месте, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, подобные действия, как открытие штаба сухопутных войск НАТО вблизи российской границы, являются демонстрацией агрессивных намерений Запада и не имеют тактического смысла.

То, что открылся штаб сухопутных войск НАТО в 300 км от нашей границы, не очень предусмотрительно. Если они демонстрируют свою агрессию к РФ, тогда было бы разумнее разместить его поглубже, чтобы не тратиться на погребение. Это демонстративная история, которая показывает намерения Запада и свидетельствует о том, что они не боятся размещать штаб рядом с Россией. Они делают такие вещи, которые ни с тактической, ни с оперативной точки зрения не имеют смысла. Все эти штабы, которые они выкапывают, мы в конце концов, просто прикопаем и даже не заметим, что они были. [Финляндии] не надо разжигать войну там, где ее быть не должно, — высказался Колесник.

По его мнению, вместо демонстративных действий Западу следовало бы искать пути диалога с Москвой. Депутат также указал на то, что уровень жизни в европейских странах стал значительно хуже, когда они перестали вести дела с РФ.

Лучше бы Запад наводил мосты с Россией и старался найти хотя бы какие-то точки соприкосновения. Тогда никаких штабов не придется оборудовать. Когда Финляндия дружила с Россией, она имела от этого собственную выгоду. Сейчас серьезных экономических связей практически нет, и уровень жизни в стране, как и на всем Западе, упал. Я знаю, о чем говорю. Поэтому будем смотреть дальше, как будут развиваться события. Может быть, возобладает здравый смысл, хотя я сомневаюсь, что он там есть. Тем не менее, надежда умирает последней, — подытожил Колесник.

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что у границы с РФ появился штаб сухопутных войск НАТО. По его словам, объект открыли в городе Миккели, который располагается в 300 км от Санкт-Петербурга.