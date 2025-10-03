Экономист предупредил, что может спровоцировать дефицит гречки в России Экономист Холод: массовая скупка гречки россиянами приведет к ее дефициту

Дефицит гречки в России возможен только в том случае, если россияне, поддавшись панике, начнут массово скупать этот продукт, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» экономист Леонид Холод. В целом, по его мнению, предпосылок к возникновению этой проблемы нет.

Я не думаю, что будет дефицит, если, конечно, не включится следующая особенность гречки. Гречка — продукт судного дня, который россияне начинают ни с того ни с сего ажиотажно покупать. Если случится ажиотаж, то возможно все что угодно, — предупредил Холод.

Он уточнил, что к ажиотажу, в том числе может привести какой-либо «информационный вброс». В пример он привел ситуацию, когда некоторые СМИ «раздувают» информацию о падении объемов сбора крупы.

Ранее сообщалось, что в России зафиксирован существенный рост урожайности гречихи по сравнению с показателями прошлого года. На текущий момент аграрии уже собрали приблизительно 430 тыс. тонн этой культуры, что демонстрирует увеличение продуктивности.