В Китае указали на отличия MAX от WeChat

В Китае указали на отличия MAX от WeChat Китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао: MAX не копирует китайский мессенджер WeChat

Российский мессенджер MAX не копирует китайский WeChat, а формирует собственную экосистему цифровых сервисов, сообщил в статье для «Ведомостей» сооснователь ИТ-компании «Рулла» Хэнлун Чжао. По его словам, продукт учитывает российские особенности и запросы на цифровой суверенитет, демонстрируя уникальный путь развития.

MAX и WeChat — продукты схожей направленности, но с разной историей и логикой развития. У MAX есть шанс построить собственную модель — с учетом российских реалий, сильной банковской инфраструктуры и запросов на цифровой суверенитет, — сказал Хэнлун Чжао.

Эксперт подчеркнул, что российская платформа выделяется современным интерфейсом, возможностью создавать папки для чатов, удобным редактированием сообщений и быстрыми реакциями, что выгодно отличает ее от WeChat. По словам Чжао, всего за несколько месяцев после запуска каждый четвертый россиянин зарегистрировался в MAX.

Ранее сообщалось, что MAX запустил функцию двухфакторной аутентификации для пользователей. В компании отметили, что дополнительный этап верификации повысит защиту аккаунтов и снизит риски мошенничества. Установить двухфакторную аутентификацию можно после обновления приложения.