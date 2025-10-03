Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 17:10

В Китае указали на отличия MAX от WeChat

Китайский IT-эксперт Хэнлун Чжао: MAX не копирует китайский мессенджер WeChat

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Российский мессенджер MAX не копирует китайский WeChat, а формирует собственную экосистему цифровых сервисов, сообщил в статье для «Ведомостей» сооснователь ИТ-компании «Рулла» Хэнлун Чжао. По его словам, продукт учитывает российские особенности и запросы на цифровой суверенитет, демонстрируя уникальный путь развития.

MAX и WeChat — продукты схожей направленности, но с разной историей и логикой развития. У MAX есть шанс построить собственную модель — с учетом российских реалий, сильной банковской инфраструктуры и запросов на цифровой суверенитет, — сказал Хэнлун Чжао.

Эксперт подчеркнул, что российская платформа выделяется современным интерфейсом, возможностью создавать папки для чатов, удобным редактированием сообщений и быстрыми реакциями, что выгодно отличает ее от WeChat. По словам Чжао, всего за несколько месяцев после запуска каждый четвертый россиянин зарегистрировался в MAX.

Ранее сообщалось, что MAX запустил функцию двухфакторной аутентификации для пользователей. В компании отметили, что дополнительный этап верификации повысит защиту аккаунтов и снизит риски мошенничества. Установить двухфакторную аутентификацию можно после обновления приложения.

MAX
wechat
мессенджеры
приложения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинский дрон атаковал торговый центр с посетителями под Курском
Удар российских «птичек» по блиндажу ВСУ попал на видео
Французский крем-суп из тыквы: согревает и дарит уют в любую погоду
Черная метка ЕC. Как РФ будет уничтожать пиратов, нападающих на наши суда
Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам
Боец подразделения «Орлан» погиб после атаки дрона в Шебекино
Три региона России получат 2,3 млрд рублей на детсады и школы
Раскрыто, что происходило в атакованном ВС РФ ресторане «Тбилисо»
Житель Петербурга пойдет под суд за уклонение от налогов на 247 млн рублей
Трамп высмеял ИИ-роликом известного политика
Отъезд из РФ, тайный брак, работа в США: как живет актриса Елена Корикова
В ГД объяснили, почему РКН дали права администратора в Telegram-каналах
Трамп пообещал ХАМАС «невиданный ад» при одном условии
В эстонском МИД пригрозили России боевой авиацией
Тренер сборной России не сдержал эмоций после прогулки по Баку
«Вас найдут и уничтожат»: Трамп озвучил резкую угрозу в адрес ХАМАС
В Мурманской области запретили «блатных» Аль Пачино и Тома Харди
Сбежавшую из российского зоопарка птицу-носорога поймали обычным сачком
Забившему возлюбленную до смерти жителю Кузбасса вынесли приговор
Вильфанд рассказал, какой будет предстоящая зима
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.