04 октября 2025 в 23:05

Премьер Чехии поздравил Бабиша с победой на выборах

Премьер Чехии Фиала поздравил Бабиша с победой на выборах в парламент

Петр Фиала Петр Фиала Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Действующий премьер Чехии Петр Фиала поздравил лидера оппозиционного движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрея Бабиша с победой его движения на выборах в парламент, передает Чешское ТВ. Он подчеркнул также важность того факта, что граждане Чехии приняли участие в избирательном процессе.

Я хотел бы поблагодарить всех граждан Чехии за то, что они пришли к избирательным урнам. Поздравляю победителя выборов, которым является Андрей Бабиш, а также все политические партии, вошедшие в новый состав парламента, — сказал Фиала.

Движение ANO выиграло выборы в нижнюю палату парламента Чехии, после подсчета данных на 99,48% участков оно набрало 34,71% голосов избирателей. Занявшая второе место правящая коалиция SPOLU («Вместе»), возглавляемая премьером Фиалой, набрала 23,24% голосов избирателей.

Ранее в Чехии завершился двухдневный процесс голосования на выборах в Палату депутатов. Тогда же начался этап подсчета избирательных бюллетеней. Журналисты отмечают необычно высокую активность граждан в ходе нынешнего голосования. Общая явка избирателей превысила 50-процентный рубеж. На отдельных участках к 11 часам утра по местному времени этот показатель достиг 60% и более.

До этого СМИ писали о наличии опасений в Европейском союзе относительно потенциального успеха партии под руководством бывшего чешского премьер-министра. По мнению аналитиков, такая ситуация может привести к ухудшению позиций Украины и создать риск преобразования Чехии в «третьего антиевропейского агитатора» после Венгрии и Словакии.

Чехия
выборы
Андрей Бабиш
Петр Фиала
