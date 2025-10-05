Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 09:59

Во Львове зафиксирована одна из крупнейших атак

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Вооруженные силы России в ночь на 5 октября ударили по объектам противника во Львове на западе Украины, сообщает RT со ссылкой на местные мониторинговые ресурсы. По их данным, это была одна из крупнейших атак за все дни специальной военной операции. Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

Согласно публикации, в ходе ночной атаки применялись как беспилотные летательные аппараты, так и ракеты. Украинские ресурсы утверждают, что всего прогремело около 25 взрывов.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщил, что индустриальный парк Sparrow охватил огонь. По его словам, информации о возможных пострадавших не поступало.

После ночных взрывов во Львове также остановился общественный транспорт. Мэр города призывал жителей оставаться в укрытиях. Помимо этого, взрывы раздались в городе Бурштын Ивано-Франковской области, Чернигове и Хмельницкой области Украины.

Вместе с этим мощные хлопки зафиксировали на подконтрольной Вооруженным силам Украины территории города Запорожье. Инцидент произошел на фоне действия сирены воздушной тревоги.

Украина
Львов
Львовская область
взрывы
ВС РФ
