05 октября 2025 в 04:34

Мечта садовода: растение, которое цветет, когда все вокруг уже вянет и желтеет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фриллитуния представляет собой современный гибридный цветок, превосходящий обычную петунию по декоративным качествам и устойчивости. Это растение отличается крупными махровыми цветками с гофрированными лепестками и мощной корневой системой. Способность сохранять цветение в неблагоприятных погодных условиях делает его идеальным выбором для российского климата.

Для успешного выращивания требуется солнечное место с плодородной почвой и регулярный полив. Растение демонстрирует устойчивость к дождям и ветру — цветки не повреждаются и быстро восстанавливаются после непогоды. Фриллитуния хорошо реагирует на комплексные удобрения для цветущих растений, которые вносят каждые 10–14 дней. Секрет пышного цветения заключается в своевременном удалении увядших соцветий и формирующей обрезке побегов. Растение прекрасно подходит для подвесных кашпо, балконных ящиков и клумб, создавая эффектные цветущие каскады. Болезнеустойчивость и длительный период декоративности делают фриллитунию популярной среди садоводов.

Ранее также сообщалось о списке растений, которые идеально подойдут для спальни. Они помогут вам быстрее засыпать и крепче спать всю ночь.

Дмитрий Демичев
Д. Демичев
