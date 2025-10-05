Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 октября 2025 в 10:05

Обычная тушеная капуста отдыхает! Этот польский рецепт — небо и земля!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бигус – это классическое польское блюдо, которое сочетает в себе кислую и свежую капусту, ароматное мясо и пряности. Для приготовления берут примерно 500 граммов квашеной капусты и 300 граммов свежей белокочанной, нарезают их и слегка обжаривают. Основу блюда составляют разные виды мяса: 200 граммов свинины и 150 граммов копченой колбасы нарезают кубиками, чтобы придать бигусу насыщенный мясной вкус.

Для дополнительного аромата добавляют одну луковицу, нарезанную полукольцами, и две крупные моркови, натертые на терке. В блюдо добавляют немного сушеных грибов – около 30 граммов, которые предварительно замачивают в теплой воде. Заправляют бигус двумя столовыми ложками томатной пасты, чайной ложкой сахара, солью и черным перцем по вкусу. Немного лаврового листа и душистого перца придают классический польский аромат.

Процесс приготовления простой: мясо обжаривают, затем добавляют капусту, овощи и специи. Блюдо тушат на медленном огне около часа, иногда подливая немного воды или бульона, чтобы бигус получился сочным и ароматным. После приготовления вкус становится насыщенным, а ароматы – гармоничными и притягательными.

Попробуйте приготовить бигус дома и ощутите настоящую польскую кухню. Это блюдо идеально подходит для семейного ужина или праздничного стола, насыщая и согревая своей домашней простотой и уютом.

Ранее мы рассказали как приготовить кесешпетцле — это классическое немецкое блюдо, которое представляет собой мягкие клецки, запеченные с сыром и луком.

национальная кухня
капуста
еда
ужин
Анна Скворцова
А. Скворцова
