16 сентября 2025 в 06:46

Из семечка — в огромную клумбу с шелковистыми «бабочками»: цветок, который растет без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эшшольция калифорнийская — цветок, который растет сам без хлопот, из крошечного семечка превращаясь в пышную самосевную клумбу с шелковистыми «бабочками» оранжевых, желтых и алых оттенков.

Ее преимущества: феноменальная скорость, засухоустойчивость, морозостойкость до −5 °C и способность цвести с мая до заморозков без полива и подкормок. Посев — элементарный: в апреле или под зиму разбросайте семена по поверхности почвы, присыпьте песком и прижмите доской. Все! Она сама вырастет из семечка в огромную клумбу с цветами.

Эшшольция болеет и ежегодно обновляется самосевом, каждый год меняя узор клумбы. Это идеальный вариант для «ленивых» садов, городских клумб и проблемных участков с бедной почвой — растение, которое работает как самодостаточная экосистема.

Ранее многолетник, который при посеве под зиму дает 100% всхожесть, растет даже в тени.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
