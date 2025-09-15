Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 19:00

Не боится морозов и цветет всё лето! Посейте в октябре — эти мини-розочки раскроются в мае

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эустома многолетняя — настоящее сокровище для садовода, которое поражает своей нежностью и невероятной стойкостью. Этот цветок, часто называемый ирландской розой, сочетает изящество и выносливость, украшая сад крупными махровыми соцветиями всех оттенков: от белоснежного до глубокого фиолетового.

Его главное преимущество — способность переносить зимние морозы при правильной посадке и укрытии, а продолжительное цветение с июля по сентябрь делает его фаворитом в ландшафтном дизайне. Посев под зиму — идеальный способ вырастить сильные, закаленные растения, которые уже весной тронутся в рост и летом одарят вас пышным цветением. Семена высевают в октябре-ноябре в промерзшую почву, слегка присыпая торфом или песком. Весной всходы прореживают, а к лету эустома уже формирует крепкие розетки, готовые к цветению. Этот метод позволяет семенам пройти естественную стратификацию, благодаря чему растения становятся более жизнеспособными, устойчивыми к болезням и перепадам температур.

Эустома предпочитает солнечные участки с легкой дренированной почвой, не терпит застоя воды, но при этом радует долгим цветением даже в условиях умеренного климата.

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
