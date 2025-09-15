Празднование Дня города в Москве
15 сентября 2025 в 14:28

Цветет и в ледяные дожди, и в адское пекло: этот многолетник выживет везде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник выживет везде — он продолжает цвести в экстремальных условиях: под ледяными ливнями, в зной до +40 °C и даже при перепадах температур в 20 градусов за сутки.

Лилейник — его цветы-хамелеоны с шелковистыми лепестками не боятся града, не выгорают на солнце и быстро восстанавливаются после урагана благодаря гибким цветоносам. Секрет неубиваемости — мощная корневая система, уходящая на глубину до 1,5 метра, и восковой налет на листьях, защищающий от испарения влаги.

Посадите деленку с веером листьев на любую почву (даже на глину или песок), полейте один раз — и через год получите куст с 50+ бутонами. Сорта Stella d'Oro (желтый) и Frans Hals (оранжево-красный) цветут волнами с июня по сентябрь, не требуя подкормок и укрытия. Это идеальный выбор для регионов с непредсказуемым климатом. Эти красавцы цветут и в ледяные дожди, и в адское пекло.

Ранее был назван многолетник с железной выносливостью: цветет с июня по сентябрь.

Дарья Иванова
Д. Иванова
