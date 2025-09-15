«Наш нарцисс»: на Западе резко прошлись по Стуббу после слов о Путине

Президент Финляндии Александр Стубб является нарциссом, написал в соцсети Х профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен. Так он отреагировал на негативную риторику политика в адрес российского лидера Владимира Путина.

Похоже, что наш нарцисс был выбран главой европейской коалиции войны. Это неудивительно, потому что заговорщики готовили его всю жизнь, — написал Малинен.

Ранее Стубб заявил, что Финляндия вышла из войны с СССР в 1944 году «победителем», так как сохранила независимость. По его словам, Украина сейчас находится в более выгодном положении, чем «разрушенная, бедная и оставленная без внешней помощи» Финляндия в 1944 году. Президент отметил, что у Киева есть союзники, обеспечивающие гарантии безопасности и оказывающие экономическую поддержку.

Кроме того, политик считает, что Москва якобы затягивает переговорный процесс по Украине. После разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским Стубб призвал международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы подтолкнуть ее к мирным переговорам.