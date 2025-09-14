Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 сентября 2025 в 04:23

Два европейских политика разругались в Киеве из-за Украины

Iltalehti: Стубб и Джонсон устроили публичную ссору из-за поддержки Украины

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Shutterstock/FOTODOM

На саммите в украинской столице президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон устроили публичный конфликт, пишет финская газета Iltalehti. Причиной жаркой дискуссии стали разногласия о путях обеспечения безопасности для Киева и его будущем в ЕС.

Поводом для спора послужила реплика Стубба о том, что лучшей гарантией для Украины является членство в Евросоюзе. Джонсон, будучи одним из архитекторов Brexit, воспринял это как личный укор.

Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе, — заявил Стубб.

В ответ Джонсон резко раскритиковал бездействие Финляндии и других стран так называемой «коалиции желающих». Он обвинил их в пустых словах и нежелании отправлять войска, предоставив России «право вето».

Ранее Стубб заявил, что страны Евросоюза рассматривают свое участие в гарантиях безопасности Украины в четырех направлениях. Речь идет о поддержке на земле, в воздухе, на море и в космосе. По его словам, в каждом из этих направлений есть до 20 различных способов участия и Европа готова рассматривать их комплексно.

Борис Джонсон
Александр Стубб
Украина
скандалы
