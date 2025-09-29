Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 сентября 2025 в 11:18

Стубб ответил, будет ли Финляндия сбивать российские дроны

Александр Стубб Александр Стубб Фото: IMAGO/Vesa Moilanen/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью телеканалу CNN заявил, что не станет отдавать приказ на уничтожение российских беспилотников. Финский лидер подчеркнул, что любые действия будут предприниматься в строгом соответствии с установленными процедурами, а окончательное решение в конкретной ситуации остается за военно-воздушными силами.

Нет. У нас есть протоколы. На практике сначала мы проверяем, затем делаем объявление, а затем ВВС решают, что делать. Все зависит от ситуации. У нас очень четкий протокол, — сказал Стубб.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Стубб не имеет права на «очередную фальсификацию здравого смысла». Так дипломат отреагировала на выпады финского лидера в адрес России.

До этого Стубб сообщил, что Евросоюз не намерен учитывать позицию России при разработке гарантий безопасности для Украины. По его словам, европейские государства готовы к дальнейшей эскалации конфликта. Он также добавил, что Москва не согласится с предложенными ими гарантиями безопасности.

