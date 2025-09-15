Этот многолетник обходит по популярности гортензию! Красавчик с феноменальной морозостойкостью и декоративностью — горец изменчивый (персикария). Осенью, когда гортензии требуют укрытия и теряют вид, неприхотливый горец выходит на первый план. Его мощные соцветия не боятся первых заморозков и становятся главным акцентом уходящего сезона.
- Сажайте весной или осенью. Оптимальное время для посадки — конец апреля/май или конец августа/сентябрь. Растение успеет укорениться до холодов.
- Абсолютная морозоустойчивость. В отличие от капризных гортензий, горец не требует сложного укрытия на зиму — достаточно замульчировать корни. Этот многолетник демонстрирует феноменальную морозостойкость (до -35 °C без укрытия) и сохраняет декоративность до самого снега.
- Стойкость к непогоде. Его не повреждают дожди и ветер, а соцветия не поникают и не теряют форму.
- Монументальность и рост. За сезон растение создаёт высокий (до 2 м), пышный куст, идеальный для создания ширмы или акцента в задней линии миксбордера.
Ландшафтные дизайнеры настоятельно советуют присмотреться к этому растению тем, кто ищет эффектный и максимально выносливый многолетник для сада легкого ухода.
Ранее мы готовили бюджетный многолетник. Он выдерживает −40 и цветёт нон-стоп.