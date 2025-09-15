Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 13:30

Этот многолетник обходит по популярности гортензию! Красавчик с феноменальной морозостойкостью

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот многолетник обходит по популярности гортензию! Красавчик с феноменальной морозостойкостью и декоративностью — горец изменчивый (персикария). Осенью, когда гортензии требуют укрытия и теряют вид, неприхотливый горец выходит на первый план. Его мощные соцветия не боятся первых заморозков и становятся главным акцентом уходящего сезона.

  • Сажайте весной или осенью. Оптимальное время для посадки — конец апреля/май или конец августа/сентябрь. Растение успеет укорениться до холодов.
  • Абсолютная морозоустойчивость. В отличие от капризных гортензий, горец не требует сложного укрытия на зиму — достаточно замульчировать корни. Этот многолетник демонстрирует феноменальную морозостойкость (до -35 °C без укрытия) и сохраняет декоративность до самого снега.
  • Стойкость к непогоде. Его не повреждают дожди и ветер, а соцветия не поникают и не теряют форму.
  • Монументальность и рост. За сезон растение создаёт высокий (до 2 м), пышный куст, идеальный для создания ширмы или акцента в задней линии миксбордера.

Ландшафтные дизайнеры настоятельно советуют присмотреться к этому растению тем, кто ищет эффектный и максимально выносливый многолетник для сада легкого ухода.

Ранее мы готовили бюджетный многолетник. Он выдерживает −40 и цветёт нон-стоп.

сады
цветы
огороды
клумбы
многолетники
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.