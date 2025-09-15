Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Архангельск» проводит практическую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по морской цели в Баренцевом море в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025»

Новейший атомный подводный крейсер поразил «противника» на учениях АПЛ «Архангельск» поразил цель ракетой «Калибр» на учениях «Запад-2025»

В рамках масштабных учений «Запад-2025» атомный подводный крейсер «Архангельск» модернизированного проекта 885М провел стрельбу, сообщили в Минобороны России. Экипаж подводной лодки поразил условную морскую цель с помощью крылатой ракеты «Калибр» в Баренцевом море

Ведомство сообщило, что в ходе совместных стратегических учений «Запад-2025» подводные силы Северного флота провели ракетную атаку, используя высокоточное дальнобойное оружие. Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Архангельск» осуществил практическую стрельбу по морской цели, находясь в подводном положении.

Минобороны России также подчеркнуло, что район, где проводилась ракетная стрельба, заблаговременно закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации. Корабли Кольской флотилии разнородных сил обеспечили безопасность проведения учений. Согласно данным объективного контроля, ракета достигла морской мишени прямым попаданием.

Ранее стало известно, что военные из США побывали на совместных стратегических учениях России и Белоруссии. Иностранные гости прибыли на полигон в форме, а не в гражданском.