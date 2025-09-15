Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 16:34

Новейший атомный подводный крейсер поразил «противника» на учениях

АПЛ «Архангельск» поразил цель ракетой «Калибр» на учениях «Запад-2025»

Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Архангельск» проводит практическую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по морской цели в Баренцевом море в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025» Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Архангельск» проводит практическую стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по морской цели в Баренцевом море в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025» Фото: РИА Новости

В рамках масштабных учений «Запад-2025» атомный подводный крейсер «Архангельск» модернизированного проекта 885М провел стрельбу, сообщили в Минобороны России. Экипаж подводной лодки поразил условную морскую цель с помощью крылатой ракеты «Калибр» в Баренцевом море

Ведомство сообщило, что в ходе совместных стратегических учений «Запад-2025» подводные силы Северного флота провели ракетную атаку, используя высокоточное дальнобойное оружие. Экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Архангельск» осуществил практическую стрельбу по морской цели, находясь в подводном положении.

Минобороны России также подчеркнуло, что район, где проводилась ракетная стрельба, заблаговременно закрыли для гражданского судоходства и полетов авиации. Корабли Кольской флотилии разнородных сил обеспечили безопасность проведения учений. Согласно данным объективного контроля, ракета достигла морской мишени прямым попаданием.

Ранее стало известно, что военные из США побывали на совместных стратегических учениях России и Белоруссии. Иностранные гости прибыли на полигон в форме, а не в гражданском.

учения
крейсеры
военные
Баренцево море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.