Национальный морской музей ВМС США разместил пост, посвященный 250-летию американского флота, использовав фотографию российского ракетного крейсера «Варяг», сообщил журналист The Wall Street Journal Дэвид Браун в соцсети X. Публикация сразу вызвала вопросы у военных экспертов.

Это российский ракетный крейсер, — написал он, репостнув поздравление от музея Военно-морских сил Штатов.

Ранее стало известно, что военные из США побывали на совместных стратегических учениях России и Белоруссии. Иностранные гости прибыли на полигон в форме, а не в гражданском.

До этого обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу заявил, что «Адмирал Нахимов», который готовится к возвращению в состав ВМФ России, представляет собой «огромную плавучую мишень» для современных американских систем поражения. По его оценкам, корабль легко потопить, поскольку он якобы не отвечает требованиям XXI века.

Также авторы французского издания Le Parisien сравнили российский атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» с «монстром». Журналисты отметили, что атомоход призван сыграть ключевую роль в стратегическом ядерном сдерживании России в Арктике.