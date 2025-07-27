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27 июля 2025 в 16:35

Во Франции пришли в ужас из-за атомного «монстра» Путина

Le Parisien: атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» подобен монстру

Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» Атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» Фото: Kremlin.ru

Российский атомный подводный крейсер «Князь Пожарский» подобен «монстру», такое сравнение использовали авторы французского издания Le Parisien. Журналисты отметили, что атомоход призван сыграть ключевую роль в стратегическом ядерном сдерживании России в Арктике.

Это 24-тысячетонный монстр длиной 170 метров, способный развивать максимальную скорость 46 километров в час, призван олицетворять не только будущее, но и настоящее российского ядерного сдерживания в Арктике, — говорится в публикации.

Крейсер «Князь Пожарский» был спущен на воду в Северодвинске в 2024 году. Он представляет собой четвертую серийную подлодку усовершенствованного проекта «Борей-А». Оснащенный новейшими ракетными комплексами, современными системами навигации и гидроакустики, этот атомоход четвертого поколения призван составить основу морской составляющей стратегических ядерных сил России.

24 июля президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомоходе «Князь Пожарский». Во время мероприятия глава государства выступил с приветственным словом, выслушал краткие доклады и дал команду на поднятие флага. Лидер выразил свою поддержку, сказав: «Разрешаю!» Событие символизировало поступление корабля в состав Военно-морского флота РФ.

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