В Курске почтили память трагически погибшего экипажа подлодки В Курске провели памятную литию в годовщину гибели экипажа подлодки «Курск»

В Курске провели памятную литию и возложение цветов в 25-ю годовщину экипажа атомного подводного ракетоносного крейсера «Курск», сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Траурная церемония прошла на мемориале «Памяти павших», где захоронена часть экипажа.

Ровно 25 лет назад в Баренцевом море случилась огромная трагедия для всей России и нашего региона: затонул атомный подводный ракетный крейсер «Курск». В составе экипажа было и семеро курян. Вместе с родными и близкими почтили сегодня память наших моряков, — поделился Хинштейн.

На мемориале в Курске похоронены 12 подводников, шестеро из них — уроженцы Курской области. Там же установлен памятник морякам-подводникам, погибшим на подлодке «Курск». В его основе заложены подлинные фрагменты обшивки подлодки.

Подводная лодка «Курск» затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года, весь экипаж из 118 человек погиб. По официальной версии, катастрофа произошла из-за взрыва торпеды на борту и последующей детонации боезапаса.

