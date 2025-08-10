К Путину и Трампу обратились с необычной просьбой по поводу Аляски

Президентам РФ и США Владимиру Путину и Дональду Трампу на Аляске следует почтить память советских и американских летчиков АлСиба, заявил EADaily эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Александр Макушин. По его мнению, возложение цветов к памятнику станет сигналом всему миру о готовности избежать «горячей войны».

Общая историческая память является не только основой отношений внутри пространства СНГ, но и основой формирования курсов крупнейших акторов мировой политики — России и США — в столь суровое время мирового шторма, — отметил историк.

Макушин подчеркнул, что встреча на Аляске станет позитивным сигналом и продемонстрирует прагматизм руководства России и США. Саммит глав двух государств, добавил он, исключат домыслы и лишний раз подтвердят ключевые направления переговоров.

АлСиб — воздушная трасса между Аляской и Сибирью, созданная в 1942 году. Через нее США поставляли Советскому Союзу американские самолеты в рамках программы ленд-лиза.

Ранее член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что выбор Аляски местом встречи Путина и Трампа является символичным. По его словам, встреча может отсылать к общему историческому прошлому и арктическому будущему двух стран.