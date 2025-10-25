«Будет больно»: в Бельгии оценили реакцию России на конфискацию активов Министр обороны Бельгии Франкен выступил против конфискации ЕС активов России

Ответные меры России в случае конфискации замороженных активов будут крайне серьезными, написал в социальной сети Х министр обороны и внешней торговли Бельгии Тео Франкен. По его мнению, действия Запада могут создать опасный прецедент, который подорвет доверие к международной финансовой системе. Президент России Владимир Путин расценит подобные действия как акт войны, подчеркнул Франкен.

[Путин] нанесет серьезный удар по Бельгии. Это будет больно <...> возможно, в качестве ответной меры он конфискует 200 миллиардов западных активов, находящихся в России, — написал политик в соцсети.

«Антизападные страны» немедленно поставят под сомнение надежность хранения средств в международной финансовой компании Euroclear, продолжил министр. Глава бельгийского оборонного ведомства обратил внимание, что даже в годы Второй мировой войны подобных шагов не предпринималось.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что попытки Евросоюза конфисковать замороженные российские активы могут иметь серьезные негативные последствия для европейских стран. По его мнению, такие действия способны превратить государства ЕС в финансовых изгоев на международной арене.