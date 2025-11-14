Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 ноября 2025 в 20:48

Бельгийская наездница погибла в конюшне

В Бельгии погибла 22-летняя наездница после удара лошади

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Бельгийская наездница Джилл Моллен скончалась в больнице в возрасте 22 лет после серьезной травмы, сообщает VRT News. По предварительным данным, причиной трагедии стал удар лошади в конюшне. Инцидент случился 4 ноября в провинции Антверпен: спортсменку нашли без сознания на пастбище рядом с животными.

Как уточняет портал, наездницу с тяжелой травмой головы доставили в критическом состоянии в больницу, где врачи провели операцию. Однако спортсменку спасти не удалось.

Известно, что Моллен занималась верховой ездой около 11 лет и участвовала в местных соревнованиях. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. В качестве основной версии рассматривается несчастный случай.

Ранее на 89-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Сисикин. Он был единственным представителем Саратовской области, которому вручили золотую медаль «За выдающееся спортивное достижение». Кроме того, спортсмен завоевал золотые медали в командных соревнованиях по рапире на Олимпиадах 1960 и 1964 годов, а в 2024 году его имя было внесено в Зал славы Международной федерации фехтования.

