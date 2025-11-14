Бельгийская наездница погибла в конюшне

Бельгийская наездница Джилл Моллен скончалась в больнице в возрасте 22 лет после серьезной травмы, сообщает VRT News. По предварительным данным, причиной трагедии стал удар лошади в конюшне. Инцидент случился 4 ноября в провинции Антверпен: спортсменку нашли без сознания на пастбище рядом с животными.

Как уточняет портал, наездницу с тяжелой травмой головы доставили в критическом состоянии в больницу, где врачи провели операцию. Однако спортсменку спасти не удалось.

Известно, что Моллен занималась верховой ездой около 11 лет и участвовала в местных соревнованиях. Сейчас правоохранительные органы проводят расследование. В качестве основной версии рассматривается несчастный случай.

