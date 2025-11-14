Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 ноября 2025 в 12:49

Две страны ЕС могут заблокировать конфискацию российских активов

Politico: Словакия и Венгрия могут заблокировать конфискацию российских активов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Словакия и Венгрия могут заблокировать инициативу по конфискации российских активов для поддержки Украины из-за коррупционного скандала, сообщает Politico. В расследовании фигурируют ключевые союзники украинского президента Владимира Зеленского.

В расследовании о коррупции фигурируют ключевые союзники Владимира Зеленского. Венгрия и Словакия могут использовать скандал как предлог для отклонения этой инициативы, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что министры финансов Европейского союза рассмотрят предложения о возможной экспроприации российских активов на встрече в Брюсселе 13 ноября. Однако практические решения по данному вопросу на предстоящем заседании приниматься не будут, поскольку дискуссия носит предварительный характер. Обсуждение пройдет в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза.

Позже в Службе внешней разведки России заявили, что в случае конфискации российских активов Бельгию привлекут к ответственности. Брюсселю «мало не покажется», подчеркнули в СВР.

СМИ писали, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. По мнению авторов, это подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.

замороженные активы
Евросоюз
Словакия
Венгрия
Владимир Зеленский
коррупция
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психолог объяснила, почему молодые больше страдают от тревоги
В МИД раскрыли, зачем Киев готовит новые провокации
Путин обсудил с Совбезом меры по борьбе с преступлениями в IT-сфере
«Основной вектор — дети»: курян призвали не поднимать игрушки на улице
«Никаких проблем»: Аршавин рассказал о встречах с украинцами за рубежом
Свежая зелень зимой без хлопот: учимся выгонке на подоконнике за 3 недели
Трагедия в семье, фото с пляжа, личная жизнь: где сейчас актриса Захарова
Иноагенту Гозману вынесли приговор по делу об оправдании терроризма
Лукашенко снял запрет на ввоз картофеля из Европы
Ушедший на СВО британский турист получил гражданство России
Врач рассказала, почему вредно хрустеть пальцами
На Западе столкнулись с неожиданным идеологическим сюрпризом
Биолог предупредила о рисках покупки специй на развес
SHAMAN заявил о новой песне с известным саксофонистом
Автоюрист оценил инициативу проверки ТО с помощью камер
Нарколог предупредил, кому грозит кома после одной выпитой рюмки
«Мы не принимаем это решение»: Орбан пообещал засудить Евросоюз
Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
Генерал ответил, чью тактику копируют ВСУ для нанесения урона курским детям
СБУ сообщила о задержании экс-бойца ВС России в европейской стране
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.