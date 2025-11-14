Две страны ЕС могут заблокировать конфискацию российских активов Politico: Словакия и Венгрия могут заблокировать конфискацию российских активов

Словакия и Венгрия могут заблокировать инициативу по конфискации российских активов для поддержки Украины из-за коррупционного скандала, сообщает Politico. В расследовании фигурируют ключевые союзники украинского президента Владимира Зеленского.

В расследовании о коррупции фигурируют ключевые союзники Владимира Зеленского. Венгрия и Словакия могут использовать скандал как предлог для отклонения этой инициативы, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что министры финансов Европейского союза рассмотрят предложения о возможной экспроприации российских активов на встрече в Брюсселе 13 ноября. Однако практические решения по данному вопросу на предстоящем заседании приниматься не будут, поскольку дискуссия носит предварительный характер. Обсуждение пройдет в рамках подготовки к декабрьскому саммиту Европейского союза.

Позже в Службе внешней разведки России заявили, что в случае конфискации российских активов Бельгию привлекут к ответственности. Брюсселю «мало не покажется», подчеркнули в СВР.

СМИ писали, что конфискация замороженных активов России со стороны ЕС станет проявлением лицемерия и воровства. По мнению авторов, это подорвет доверие к западной банковской системе и спровоцирует отток капитала в альтернативные финансовые инструменты, включая золото, юань и системы БРИКС.