22 августа 2025 в 02:00

Не только Киркоров и Дава. Кто из звезд делал пресс у пластических хирургов

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

СМИ написали, что российский певец Филипп Киркоров сейчас проходит лечение от диабета. По сообщениям прессы, из-за этого заболевания у него не заживают ожоги, полученные во время выступления в Санкт-Петербурге. Недавно поп-король показал в соцсетях фото, на котором заметны раны на руках. Чаще всего Киркоров хвастается на личной странице рельефным прессом — работой пластического хирурга Тимура Хайдарова. Многие российские и зарубежные звезды делают похожие операции. Почему не все могут накачать пресс упражнениями, кто еще из знаменитостей последовал примеру Киркорова — в материале NEWS.ru.

Кто из звезд делал пресс

Киркоров сделал пластику еще в 2023 году. Появившись на публике после операций, артист открыто признался СМИ, что благодарит за подтянутый живот Хайдарова. По словам певца, с возрастом он «слегка расплылся», и хирург помог ему вернуть хорошую форму. Теперь полученный пресс Киркоров поддерживает в спортзале, куда регулярно наведывается.

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Блогер Давид Манукян (Дава) признался, что у него есть анатомические особенности, из-за которых он не может накачать пресс. Поэтому он обратился к хирургу. За подтянутый живот блогер заплатил порядка 5 млн рублей. Однако результат радовал его недолго: позже Дава признался, что «отожрался».

Российская телеведущая Дана Борисова — частый клиент пластических хирургов. Недавно артистка сделала подтяжку лица и шеи. В 2024-м она перенесла липосакцию и получила рельефный пресс. Дана делилась в соцсетях фото в купальнике с отдыха, на которых можно было увидеть результат.

Певица Бьянка тоже пользовалась услугами хирурга. После того как певице удалось привести тело в форму благодаря диете и спорту, она решила закрепить результат, сделав липосакцию.

Блогер и бизнесвумен Айза Анохина тоже перенесла эту операцию. Когда закончилась реабилитация, она стала активно поддерживать результат в спортзале.

Западные эксперты говорят, что стальной пресс Дженнифер Лопес — результат операции, который певица тщательно поддерживает в спортзале. Она занимается пять раз в неделю.

Блогеры Карина Кросс (Karina Kross) и Давид Манукян (Дава) на концерте «Новая песня года — 2022» во Дворце спорта «Мегаспорт» Блогеры Карина Кросс (Karina Kross) и Давид Манукян (Дава) на концерте «Новая песня года — 2022» во Дворце спорта «Мегаспорт» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда пресс можно получить только у хирурга

Пластический хирург сети клиник «Семейная» Александра Фролова подтвердила слова блогера Давы. В разговоре с NEWS.ru врач отметила, что действительно есть случаи, когда человек не может самостоятельно добиться рельефа на животе.

По словам Фроловой, существуют индивидуальные особенности мышц передней брюшной стенки, такие как форма и ширина белой линии, расстояние между прямыми мышцами. Накачать пресс с помощью физических упражнений не получится, если есть большое расстояние между прямыми мышцами живота. В этом случае поможет только пластика.

Гормональный фон и послеродовые изменения у девушек, состояние кожи, наличие рубцов и растяжек могут помешать получить кубики на животе.

Как делают операцию по созданию пресса

Пресс можно получить благодаря абдоминопластике или липоскульптурированию. Во время первой процедуры удаляют излишки жира и кожи, после чего ушивают диастаз. При второй создают рельефы с помощью жира, полученного при липосакции.

«Также существует отдельная процедура в пластической хирургии — липоскульптура, когда врач, грубо говоря, вытачивает линии живота, похожие на кубики пресса. Это делается с помощью вибрационной липосакции», — заявила Александра Фролова.

Как рассказала врач, срок реабилитации зависит от хирургического вмешательства. После процедуры липоскульптурирования пациент может вернуться к физическим нагрузкам через два-три месяца. Если было проведено сразу две операции — абдоминопластика и липоскульптура — процесс восстановления продлится около шести месяцев. В течение нескольких недель необходимо носить компрессионное белье.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В реабилитационный период нельзя выполнять физические упражнения и подъем тяжестей. Также необходимо избегать различных резких движений. Можно выполнять различные виды активности с помощью, например, ходьбы», — объяснила Фролова.

Как поддерживать результат после операции

Чтобы не потерять приобретенную форму, пластический хирург Любовь Гауэр рекомендовала следить за весом и регулярно заниматься спортом после реабилитации. Физическая нагрузка — одна из главных составляющих поддержания пресса в хорошей форме. Также врач советовала контролировать гормональный фон.

Какие побочные эффекты могут быть после операции

Фролова уточнила, что наиболее частые негативные последствия таких операций — различные гематомы. «Нужно помнить, что необходимы плановые послеоперационные осмотры и УЗИ. Также после операции могут появиться различные виды анемии в области разрезов, скопления жидкости или серомы. В этих случаях необходимо выполнение правильного оперативного вмешательства, УЗИ-контроль с пунктированием», — отметила врач.

По мнению Фроловой, чтобы операция прошла успешно, а реабилитация не была мучительной, важно обращаться в клиники к квалифицированным специалистам с большим опытом.

