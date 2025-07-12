Блогерша Айза назвала Сябитову и Долину деструктивными женщинами

Блогерша и бывшая жена рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) Айза-Лилуна Ай (настоящее имя — Айза Анохина) в Telegram-канале публично высказалась в адрес телеведущей Розы Сябитовой и певицы Ларисы Долиной, назвав их «деструктивными женщинами» и обвинив в нарциссизме. Поводом для высказывания стал фрагмент «Шоу Воли», где Сябитова раскритиковала комика Илью Соболева.

Две деструктивные женщины нашего шоу-бизнеса, которых я просто не могу и не хочу понимать. Это Роза Сябитова и Лариса Долина. Нарциссихи обе, — написала Айза.

Айза разместила в своем блоге вырезку из передачи, в которой Сябитова в резкой форме отозвалась о комике. По мнению ведущей «Давай поженимся!», артист всего лишь «мяукает» за ее спиной, выдавая это за юмор.

Ранее телеведущая Лариса Гузеева оказалась в недоумении из-за резкой критикой ее нового образа. Как она отметила, изменения во внешности являются естественной частью профессиональной деятельности. Известно, что пользователи соцсетей негативно отреагировали на осветленные волосы и брови телезвезды.