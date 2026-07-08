Сябитова поддержала инициативу о финансовой поддержке крепких браков

Выплаты на пятилетие и 10-летие законного брака стимулируют россиян на укрепление отношений, заявила в беседе с «Ридусом» телеведущая Роза Сябитова. По ее словам, такая мера действительно улучшит семейную статистику в стране.

[Мы] чествуем людей, проработавших на предприятии или заводе 10–15 лет. Это хорошо и приятно. Семья — тоже коллектив. Почему бы не поощрить ее? Все, что касается семьи и ее финансовой поддержки, — я только за. Какой лозунг будет под такой поддержкой, на самом деле совершенно неважно, — высказалась Сябитова.

Телеведущая призвала увеличить выплаты молодым семьям. Она напомнила, что у этой категории граждан всегда много трат.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что семьям необходимо выплачивать по 5 тыс. и 10 тыс. рублей за пять и 10 лет в браке соответственно. Он напомнил, что в ряде российских регионов уже установлены выплаты за долгий брак, приуроченные к 8 июля — Дню семьи, любви и верности.