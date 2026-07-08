Власти предложили платить россиянам за брак Миронов: нужно ввести выплаты по 5 и 10 тыс. рублей за пять и 10 лет брака

Семьям необходимо выплачивать по 5 тыс. и 10 тыс. рублей за пять и 10 лет в браке соответственно, заявил ТАСС лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он напомнил, что в ряде российских регионов уже установлены выплаты за долгий брак, приуроченные к 8 июля — Дню семьи, любви и верности. Миронов также призвал проработать вопрос о введении ежегодных выплат многодетным семьям, приуроченных к той же дате.

Было бы правильнее с учетом того, что, к сожалению, еще много разводов, стимулировать молодые семьи. Хотя бы давайте символически, пять лет брака — 5 тыс. рублей получили. Причем не от региона, это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть — 10 тыс. рублей получили. Чтобы они тоже знали, что это хоть может быть сумма символическая, но государство отмечает, — заявил депутат.

Ранее председатель «Совета матерей», депутат Госдумы Татьяна Буцкая предложила ввести в России единую выплату в размере 20 тыс. рублей для супружеских пар, проживших в официальном браке 50 лет и более. Она сообщила, что уже направила соответствующее обращение главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Кроме того, председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что в России следует ввести обязательное участие бесплатного медиатора в процессе развода. По ее мнению, такая мера поможет супругам избежать поспешных решений и сохранить семью, особенно если в ней воспитываются дети.