Приметы на Матфея Змеесоса 22 августа: спасаем корову, слушаем сурков

22 августа в народном календаре носит имя Матфея Змеесоса — день, связанный с почитанием апостола Матфия. Считалось, что к этому времени змеи становятся агрессивными и могут вредить скоту, высасывая молоко у коров. Поэтому основное внимание уделяли защите животных и наблюдали за природой, предсказывая погоду на осень и зиму.
Погодные приметы на Матфея Змеесоса
Утренняя обильная роса сулит жаркий день, а ее отсутствие в ясную ночь предвещает дождь к утру.
Ненастье 22 августа обещает затяжные дожди до конца лета.
Южный ветер — к снежной зиме, сильные порывы — к морозам, а тихая погода — к теплой осени.
Если молодой месяц четко виден на небе, жара продержится до конца августа.
Ранний иней — к урожайному году, а густой утренний туман — к солнечному дню.
Приметы по поведению животных и птиц 22 августа
Коров не выгоняли на пастбище, опасаясь змей. Доили строго в одиночестве, чтобы избежать сглаза. Подойник запрещалось ставить на стул или кадку — иначе у коровы могло пропасть молоко.
Громкий свист сурков предсказывал теплую первую половину осени.
Сороки, громко кричащие у дома, сулили новости или гостей.
Обилие паутины в траве предвещало сухую погоду, а ее отсутствие — дождь.
Что категорически нельзя делать на Матфея Змеесоса
Смотреть на луну: считалось, что это вызывает головные боли.
Пить травяные настои: по поверьям, в этот день травы «ядовиты» и могут навредить здоровью.
Тереть руки друг о друга: сулит финансовые потери.
Носить металлические украшения: чтобы не привлечь неудачи.
Шуметь и конфликтовать: ссоры в Матвеев день обещали долгую черную полосу в жизни.
Что нужно сделать обязательно 22 августа
Вынести кувшин с молоком к росе: до рассвета оставляли емкость на улице, чтобы увеличить удои.
Заключать торговые сделки: купцы верили, что Матфей «остужает суету» и помогает выгодным соглашениям.
Заготовить зелень: хозяйки сушили травы на зиму — это приносило в дом благополучие.
22 августа знаменовало поворот к осени. Приметы напоминали о гармонии с природой: тихая погода сулила мягкую зиму, а ненастье — неурожай. Соблюдение запретов и ритуалов, по народным верованиям, защищало от бед и притягивало удачу.
Ранее мы поделились лунным календарем на август 2025 года.