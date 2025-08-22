Приметы на Матфея Змеесоса 22 августа: спасаем корову, слушаем сурков

Приметы на 22 августа — что можно и нельзя делать на Матфея Змеесоса

22 августа в народном календаре носит имя Матфея Змеесоса — день, связанный с почитанием апостола Матфия. Считалось, что к этому времени змеи становятся агрессивными и могут вредить скоту, высасывая молоко у коров. Поэтому основное внимание уделяли защите животных и наблюдали за природой, предсказывая погоду на осень и зиму.

Погодные приметы на Матфея Змеесоса

Утренняя обильная роса сулит жаркий день, а ее отсутствие в ясную ночь предвещает дождь к утру.

Ненастье 22 августа обещает затяжные дожди до конца лета.

Южный ветер — к снежной зиме, сильные порывы — к морозам, а тихая погода — к теплой осени.

Если молодой месяц четко виден на небе, жара продержится до конца августа.

Ранний иней — к урожайному году, а густой утренний туман — к солнечному дню.

Приметы по поведению животных и птиц 22 августа

Коров не выгоняли на пастбище, опасаясь змей. Доили строго в одиночестве, чтобы избежать сглаза. Подойник запрещалось ставить на стул или кадку — иначе у коровы могло пропасть молоко.

Громкий свист сурков предсказывал теплую первую половину осени.

Сороки, громко кричащие у дома, сулили новости или гостей.

Обилие паутины в траве предвещало сухую погоду, а ее отсутствие — дождь.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что категорически нельзя делать на Матфея Змеесоса

Смотреть на луну: считалось, что это вызывает головные боли.

Пить травяные настои: по поверьям, в этот день травы «ядовиты» и могут навредить здоровью.

Тереть руки друг о друга: сулит финансовые потери.

Носить металлические украшения: чтобы не привлечь неудачи.

Шуметь и конфликтовать: ссоры в Матвеев день обещали долгую черную полосу в жизни.

Что нужно сделать обязательно 22 августа

Вынести кувшин с молоком к росе: до рассвета оставляли емкость на улице, чтобы увеличить удои.

Заключать торговые сделки: купцы верили, что Матфей «остужает суету» и помогает выгодным соглашениям.

Заготовить зелень: хозяйки сушили травы на зиму — это приносило в дом благополучие.

22 августа знаменовало поворот к осени. Приметы напоминали о гармонии с природой: тихая погода сулила мягкую зиму, а ненастье — неурожай. Соблюдение запретов и ритуалов, по народным верованиям, защищало от бед и притягивало удачу.

