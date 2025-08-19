Ливень перед уборкой лука? Вот как спасти весь урожай

Погода редко спрашивает огородников, и бывает, что накануне сбора лука и чеснока идёт сильный дождь. Для этих культур сырость опасна — они быстро начинают гнить, и всё лето труда может пойти насмарку.
Если ливень застал вас перед уборкой, урожай можно спасти:
1. Освободите луковицы от мокрой земли. Аккуратно отгребите почву, чтобы солнце смогло подсушить головки.
2. Защитите грядку от новых дождей. Натяните тент, чтобы лишняя влага не попадала в землю.
3. Дайте урожаю прогреться на солнце. Разложите луковицы на крыше или навесе и просушите 2–3 часа естественным теплом.
4. Перенесите в тень. Досушивайте в проветриваемом месте. Если чешуйки ещё влажные — снова выносите на солнце.
5. Храните в золе. Вымокший лук и чеснок можно сложить в просеянную золу — она вытянет остатки влаги.
Следуя этим шагам, вы сохраните урожай, даже если погода сыграла злую шутку.
