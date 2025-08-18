Планеты выстроятся в линию: когда будет парад небесных тел, откуда смотреть

Сразу несколько планет выстроятся в линию в небе в ближайшее время, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Когда будет парад небесных тел, какие планеты можно будет увидеть, откуда смотреть?

Парад небесных тел: когда будет и откуда смотреть

В ночь на 19 августа сразу четырех небесных тела — Меркурий, Венера, Юпитер и Луна — выстроятся в одну линию на небе Северного полушария, сообщили в ИКИ РАН. По словам ученых, Венера и Юпитер находятся рядом уже около двух недель, Меркурий присоединился к ним несколько дней назад.

«Луна же окажется в нужной позиции только на одну сегодняшнюю ночь и уже завтра переместится в соседний участок неба, сломав строй небесных тел», — отметили в институте.

Наблюдать явление можно будет на всей территории страны на востоке примерно за час до восхода солнца по местному времени.

«Чтобы увидеть полный парад, необходимо, чтобы взошел Меркурий, который появится только за полтора часа до восхода солнца. В Москве оптимальным временем будет четыре утра. В остальных регионах страны можно ориентироваться на время восхода солнца и вычитать из него час», — говорится в публикации ИКИ РАН.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Меркурий в момент наблюдения будет на высоте не более пяти градусов, поэтому для наблюдения и фотографирования всего парада потребуется чистый горизонт. Другие три тела — Венера, Юпитер и Луна — разместятся очень высоко на небе и будут видны даже над крышами домов в крупных городах.

Ученые добавили, что текущий год оказался богат на «недобросовестные сообщения о парадах планет, когда в мнимый строй собирали тела, находящиеся в разных частях неба и часто вообще невидимые». В частности, упоминались Уран, Нептун и Плутон.

«В действительности глазом с Земли можно увидеть только шесть тел солнечной системы — Луну, Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн, сразу четыре из которых сегодня ночью выстроятся над восточным горизонтом. Еще один объект из списка, Сатурн, в этот момент будет находиться на юго-западе. Чтобы увидеть его, достаточно будет повернуться направо. Шестое же небесное тело, Марс, наблюдать будет невозможно: он в момент парада окажется под горизонтом», — рассказали в институте.

Что еще можно увидеть на небе

В ожидании парада небесных тел можно посмотреть в зенит — самую верхнюю точку неба: Земля сейчас проходит через метеорный поток Персеидов, и есть шанс увидеть падающую звезду, отметили в ИКИ РАН.

«Родившиеся под знаком Близнецов могут также посмотреть слева от парада на свои главные звезды — Кастор и Поллукс. Любители же острых ощущений могут полюбоваться на находящуюся рядом Бетельгейзе, которая, как уверяют многие, вполне серьезные, ученые, должна вот-вот взорваться», — сообщили ученые.

В лаборатории солнечной астрономии отметили, что Луна сейчас спадает и будет видна в виде серпа.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что известно об угрожающих Земле астероидах

Потенциально опасный астероид пролетел близко к Земле 17 августа, рассказали в ИКИ РАН. Диаметр космического объекта приблизительно равен 50 метрам.

«Да, астероид 2025 PM, как и следовало ожидать, проходит мимо планеты. За последние два дня был уточнен и слегка увеличен его размер — до 53 метров. Параметры орбиты остались без изменения», — сообщили ученые.

Астероид разминулся с Землей в 12:03 мск на расстоянии около миллиона километров.

«Самое крупное сближение года (или одно из самых крупных) произойдет во второй половине сентября: примерно на таком же расстоянии от планеты должен пройти астероид 2025 FA22 размером около 200 метров», — добавили в ИКИ РАН.

Читайте также:

Магнитные бури сегодня, 18 августа: что завтра, утомляемость, сонливость

100 лет тюрьмы за свидания с телохранителем: как мэр попалась на растрате

Голодовка, нарушения, ШИЗО: за что Шарлота перевели в ИК общего режима