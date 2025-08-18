Голодовка, нарушения, ШИЗО: за что Шарлота перевели в ИК общего режима

Центральный районный суд Тольятти принял решение о переводе певца Эдуарда Шарлота в колонию общего режима за нарушение правил поведения, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. За что Шарлота осудили, почему его наказывают в заключении?

За что Шарлота перевели в ИК общего режима

Сообщается, что за период отбывания наказания певец подталкивал осужденных к «отрицательно направленному поведению» и нарушал режимные требования. За это Шарлота не раз привлекали к дисциплинарной ответственности. Администрация исправительного учреждения внесла представление о переводе артиста в колонию общего режима, которое поддержала прокуратура.

«Центральный районный суд города Тольятти с учетом мнения прокурора удовлетворил представление администрации колонии-поселения и отправил Шарлота отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отец Эдуарда Валерий Шарлот заявил NEWS.ru, что сын четыре раза был в штрафном изоляторе.

«Я был на суде, этот вопрос решал суд. Суд постановил. Мы видели Эдуарда, мы с ним много общались. Он рассказал об этих нарушениях. Часть он признал, часть не признал. Чтобы понятно было, нарушением является, что он вышел из камеры, должен руки за спиной держать, а не держит. Это нарушение. В тумбочке опись не соответствует тому, что там есть. Два нарушения — в ШИЗО на три — пять дней. Четыре раза ШИЗО за два месяца», — поделился отец певца.

Он отметил, что пока решение суда не вступило в законную силу и будут поданы апелляции.

Валерий заявил, что администрация колонии-поселения якобы придиралась по мелочам к сыну. Сам певец жаловался ему на «предвзятое отношение».

«Руки за спиной не держал. В тумбочке лежало не только то, что разрешено. Например, майка. Не поздоровался с кем-то. Таких нарушений всего было 19. <…> Он трижды объявлял голодовку, но это никак не помогало», — заявил Валерий Daily Storm.

По словам отца осужденного, Шарлоту «с первых дней говорили, что в колонии-поселении он долго не задержится и на УДО может не надеяться».

Эдуард Шарлот Фото: Альберт Дзень/ТАСС

За что осудили Шарлота

В июне 2023 года певец Шарлот выложил видео, на котором сжигает российский паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и решил уехать в Киев. Также артист стал записывать оскорбительные песни и стихи в адрес РФ, ее граждан, РПЦ и военных. Затем он вернулся в Россию и был задержан. Также Эдуард был внесен в перечень террористов и экстремистов по решению Росфинмониторинга. На суде Шарлот заявлял, что свои скандальные видео снимал и публиковал ради хайпа, считая это юмором.

В декабре 2024 года Эдуарда признали виновным в оскорблении чувств верующих, реабилитации нацизма и возбуждении ненависти и вражды. Его приговорили к 5,5 года колонии-поселения.

Певец заявил, что считает причиной всех неприятностей «порчу». Он также отметил, что находится в пыточных условиях: у него нет радио и телевизора, он не может писать песни. Шарлот сообщил, что не понимает, почему его держат за решеткой, ведь он извинился.

NEWS.ru писал, что причиной одной из его голодовок стала поломка радиоприемника. Шарлот кричал, чтобы его перевели в другую камеру, с работающим радио, однако ему отказали. Кашу, которую ему принесли на следующее утро, он съел. Работники ФСИН обещали раздобыть ему новый приемник.

