Певца Шарлота перевели в колонию общего режима

Центральный районный суд Тольятти принял решение о переводе певца Эдуарда Шарлота в колонию общего режима за нарушение правил поведения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. Артиста осудили за совершение преступлений, связанных с нарушением права на свободу совести и вероисповедания, а также с реабилитацией нацизма.

Центральный районный суд города Тольятти с учетом мнения прокурора удовлетворил представление администрации колонии-поселения и отправил Шарлота отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительную колонию общего режима, — говорится в сообщении.

За период отбывания наказания певец подталкивал осужденных к «отрицательно направленному поведению» и нарушал режимные требования. За это Шарлота не раз привлекали к дисциплинарной ответственности. Администрация исправительного учреждения внесла представление о переводе артиста в колонию общего режима, которое поддержала прокуратура.

Осужденного после вынесения решения судом перевели в СИЗО. Отец артиста Валерий Шарлот направил кассационную жалобу на приговор сыну в Верховный суд РФ, сообщает ТАСС.

Ранее Нижегородский суд отклонил апелляцию, оставив в силе приговор Шарлоту, который был осужден на пять с половиной лет колонии-поселения. Гособвинение просило назначить артисту семь лет и пять месяцев колонии общего режима.