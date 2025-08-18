Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 18 августа, проблемы

Сегодня, 18 августа, в России наблюдаются массовые сбои во время звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp. Что об этом известно, будет ли восстановлена функция связи?

Что известно о сбоях в WhatsApp и Telegram 18 августа

Сообщения о сбоях при звонках в WhatsApp и Telegram поступают из множества российских регионов, пользователи сталкиваются с плохим качеством соединения во время голосовой связи: пропадает подключение, собеседника практически не слышно.

По данным мониторингового сервиса «Сбой.рф», 24% жалоб на сбои звонков в WhatsApp приходятся на Москву, по 12% — на Краснодарский край, Брянскую, Московскую области, Санкт-Петербург, по 6% — на Тюмень, Ивановскую, Новосибирскую, Рязанскую, Кемеровскую области.

Юзеры Telegram также оставляют жалобы: Краснодарский край — 33%, Самарская, Свердловская области, Башкирия, Приморье, Санкт-Петербург, Дагестан — по 11%.

Согласно статистике сайта Downdetector.su, за сутки на WhatsApp поступило 598 жалоб, Telegram — более тысячи.

«WhatsApp не звонит вообще», «Не работает WhatsApp, связь прерывается, видеосвязь тоже», «Сколько продлится плохая связь в WhatsApp?», «Звонки в Telegram не проходят», «Сбой в Telegram», — жалуются пользователи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Заработают ли звонки, что происходит

В среду, 13 августа, Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — говорится в сообщении регулятора.

В ведомстве подчеркнули, что Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми мошенниками, вымогателями, террористами и агентами иностранных спецслужб. Также в РКН отметили, что указанные мессенджеры никак не реагировали на требования российских властей.

В WhatsApp отреагировали на решение российских властей. В компании заявили, что намерены сделать все возможное для сохранения доступа к общению, защищенному сквозным шифрованием. Там подчеркнули, что сервис является конфиденциальным. Компания утверждает, что российская сторона якобы препятствует нормальной работе мессенджера.

Депутат Госдумы Денис Парфенов заявил, что лично направил главе Роскомнадзора Андрею Липову обращение с просьбой не ограничивать функцию звонков в популярных мессенджерах.

«Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора», — говорится в обращении парламентария.

Парфенов ссылается на данные ЦБ, согласно которым лишь 15,7% случаев мошенничества совершается через мессенджеры, тогда как телефонные звонки и СМС-сообщения используются злоумышленниками втрое чаще (45,6%). Депутат подчеркивает, что ограничения создают неудобства для законопослушных граждан, в то время как мошенники быстро адаптируются к новым условиям. Парфенов также запросил информацию о мерах защиты пользователей «ВКонтакте» и мессенджера MAX.

