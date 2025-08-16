Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 16 августа, проблемы

Сегодня, 16 августа, в России наблюдаются массовые сбои во время звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, будет ли восстановлена функция связи?

Что известно о сбоях в WhatsApp и Telegram 16 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 16 августа, пользователи WhatsApp из разных регионов России столкнулись со сбоями в работе мессенджера. Жалобы поступают на плохое соединение при совершении звонков в приложениях через мобильный интернет: пропадает связь, собеседника практически не слышно.

Порядка 15% сообщений о сбоях WhatsApp приходятся на Ульяновскую и Свердловскую области, 8% — на Калмыкию, Башкирию, Санкт-Петербург, Чувашию, Кузбасс, Алтайский край, Мурманскую и Волгоградскую области, 4% — на Карелию и Ростовскую область.

Пользователи Telegram также сообщили, что не могут совершать звонки в мессенджерах. Порядка 18% жалоб приходятся на Крым, Хакасию, Удмуртию, Ярославскую и Свердловскую области, 9% — на Нижегородскую область.

«Не проходят звонки ни в Telegram, ни в WhatsApp. Зачем вообще нужен мобильный интернет, если ничего не работает?»;

«Нельзя полноценно пользоваться в Telegram и WhatsApp. Можно дозвонится только при подключении к Wi-Fi», — пишут пользователи.

Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram 16 августа

Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram с целью противодействия преступникам. В ведомстве отметили, что эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — говорится в сообщении.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил, что голосовая связь в мессенджерах несет двойную угрозу населению России. Помимо мошенничества, через звонки в приложениях пользователей могут вовлекать в террористическую и экстремистскую деятельность, уточнил парламентарий.

Заработают ли звонки в WhatsApp и Telegram

Представители WhatsApp пообещали сделать все, чтобы пользователям в России было доступно общение, защищенное сквозным шифрованием.

Депутат Госдумы Денис Парфенов направил в Роскомнадзор обращение с просьбой сохранить для россиян возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах.

«Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора», — сказано в письме.

