Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 12:12

Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 16 августа, проблемы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сегодня, 16 августа, в России наблюдаются массовые сбои во время звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена). Что об этом известно, будет ли восстановлена функция связи?

Что известно о сбоях в WhatsApp и Telegram 16 августа

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», в субботу, 16 августа, пользователи WhatsApp из разных регионов России столкнулись со сбоями в работе мессенджера. Жалобы поступают на плохое соединение при совершении звонков в приложениях через мобильный интернет: пропадает связь, собеседника практически не слышно.

Порядка 15% сообщений о сбоях WhatsApp приходятся на Ульяновскую и Свердловскую области, 8% — на Калмыкию, Башкирию, Санкт-Петербург, Чувашию, Кузбасс, Алтайский край, Мурманскую и Волгоградскую области, 4% — на Карелию и Ростовскую область.

Пользователи Telegram также сообщили, что не могут совершать звонки в мессенджерах. Порядка 18% жалоб приходятся на Крым, Хакасию, Удмуртию, Ярославскую и Свердловскую области, 9% — на Нижегородскую область.

«Не проходят звонки ни в Telegram, ни в WhatsApp. Зачем вообще нужен мобильный интернет, если ничего не работает?»;

«Нельзя полноценно пользоваться в Telegram и WhatsApp. Можно дозвонится только при подключении к Wi-Fi», — пишут пользователи.

Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram 16 августа

Роскомнадзор принял решение о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram с целью противодействия преступникам. В ведомстве отметили, что эти мессенджеры стали «основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — говорится в сообщении.

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов объяснил, что голосовая связь в мессенджерах несет двойную угрозу населению России. Помимо мошенничества, через звонки в приложениях пользователей могут вовлекать в террористическую и экстремистскую деятельность, уточнил парламентарий.

Заработают ли звонки в WhatsApp и Telegram

Представители WhatsApp пообещали сделать все, чтобы пользователям в России было доступно общение, защищенное сквозным шифрованием.

Депутат Госдумы Денис Парфенов направил в Роскомнадзор обращение с просьбой сохранить для россиян возможность пользоваться функцией звонков в иностранных мессенджерах.

«Прошу вас принять меры, направленные на сохранение возможности для граждан пользоваться широким кругом мессенджеров, которые наиболее удобны для них, исходя из собственного выбора», — сказано в письме.

Читайте также:

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 августа: где сбои в РФ

Погода в Москве в воскресенье, 17 августа: ждать ли сильных ветров и ливней

Кому повысят пенсии в сентябре 2025 года, вырастут ли другие соцвыплаты

WhatsApp
Telegram
сбои
новости
Иван Смирнов
И. Смирнов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России назвали условие завершения СВО до 25 декабря 2025 года
Экс-премьер Украины поделился мнением о встрече Путина и Трампа на Аляске
Российские военные нанесли мощный удар по вооружениям ВСУ
В МВД предупредили о новом хитром методе телефонных мошенников
Баклажаны в духовке: невозможно оторваться! Просто, быстро и вкусно
Дело против экс-замглавы МО России расширилось до 50 томов
Армия России заняла село Колодези в ДНР
Стало известно состояние госпитализированного Бориса Щербакова
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 16 августа, проблемы
Трамп назвал лучший способ завершения украинского конфликта
Трамп поделился впечатлениями от встречи с Путиным на Аляске
В МВД сообщили детали падения каршеринга в реку в Москве
Трамп двумя словами оценил встречу с Путиным на Аляске
Трамп назвал главное условие следующей встречи с Путиным
В Совфеде назвали условие встречи Зеленского с Путиным и Трампом
Появилось видео с вылетевшим в реку автомобилем каршеринга в Москве
«Холодный душ»: военкор объяснил, что сулит для ЕС встреча Путина и Трампа
Два российских аэропорта временно закрылись
Автомобиль из каршеринга пробил заграждение и рухнул в реку в Москве
Наступление ВС РФ на Покровск, Славянск и Краматорск: сводка за 16 августа
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.