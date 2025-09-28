Приметы 28 сентября: к чему купаются гуси и воробьи на Никиту Осеннего

В народном календаре 28 сентября отмечен как день Никиты Гусятника, Репореза или Осеннего. Православная церковь в эту дату чтит память великомученика Никиты Готфского, а народная традиция связывает с ней множество обрядов, запретов и погодных примет, которые помогают подготовиться к зиме и предсказать будущую погоду.

Если вечером стоял густой туман, а ветви ели и сосны опускались вниз, это предсказывало скорый дождь.

А первый снег, выпавший в этот день, предсказывал снежную и холодную зиму.

Если в этот день шел дождь, это указывало на позднюю и сырую весну.

Утренний густой туман на Никиту сулил мягкую зиму, а сильный ветер предвещал дождливую и затяжную осень.

Приметы на основе поведения птиц и зверей на Никиту Гусятника

Если дятел долбил дерево в солнечный день, это тоже могло означать приближение дождя.

Глухой лай собак расценивался как предвестник снега, а если собака каталась по траве и листьям, это сулило ненастье.

Низко летающие ласточки или воробьи, купающиеся в пыли, предсказывали дождь.

Если домашние гуси стояли над лужей, поджимая одну ногу, это сулило скорые заморозки. А если гуси плескались в воде, это предвещало потепление.

Считалось, что если дикие гуси летят высоко в небе, то весной следует ожидать сильного половодья. Если же птицы летят низко, то и паводок будет незначительным.

Запрещалось спорить и ругаться, чтобы не навлечь беду.

Хвастовство своими успехами или богатством, по поверьям, приводило к потере того, чем хвалился человек.

Нельзя было сорить деньгами, делать спонтанные покупки или одалживать что-либо из дома. Считалось, что домовой в этот день пересчитывает хозяйство, и если он чего-то не досчитается, то рассердится.

Девушкам строго-настрого запрещалось любоваться на перелетные стаи и показывать на них пальцем, иначе можно было надолго остаться без жениха.