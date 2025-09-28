Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 00:15

Приметы 28 сентября: к чему купаются гуси и воробьи на Никиту Осеннего

Приметы 28 сентября: к чему купаются гуси и воробьи на Никиту Осеннего Приметы 28 сентября: к чему купаются гуси и воробьи на Никиту Осеннего Фото: Waltraud Grubitzsch/dpa/Global Look Press

В народном календаре 28 сентября отмечен как день Никиты Гусятника, Репореза или Осеннего. Православная церковь в эту дату чтит память великомученика Никиты Готфского, а народная традиция связывает с ней множество обрядов, запретов и погодных примет, которые помогают подготовиться к зиме и предсказать будущую погоду.

Погодные явления 28 сентября

  • Утренний густой туман на Никиту сулил мягкую зиму, а сильный ветер предвещал дождливую и затяжную осень.

  • Если в этот день шел дождь, это указывало на позднюю и сырую весну.

  • А первый снег, выпавший в этот день, предсказывал снежную и холодную зиму.

  • Если вечером стоял густой туман, а ветви ели и сосны опускались вниз, это предсказывало скорый дождь.

Приметы на основе поведения птиц и зверей на Никиту Гусятника

Приметы на основе поведения птиц и зверей на Никиту Гусятника Приметы на основе поведения птиц и зверей на Никиту Гусятника Фото: Ronald Wittek/imagebroker.com/Global Look Press

  • Считалось, что если дикие гуси летят высоко в небе, то весной следует ожидать сильного половодья. Если же птицы летят низко, то и паводок будет незначительным.

  • Если домашние гуси стояли над лужей, поджимая одну ногу, это сулило скорые заморозки. А если гуси плескались в воде, это предвещало потепление.

  • Низко летающие ласточки или воробьи, купающиеся в пыли, предсказывали дождь.

  • Глухой лай собак расценивался как предвестник снега, а если собака каталась по траве и листьям, это сулило ненастье.

  • Крупные муравейники в лесу предсказывали суровую зиму.

  • Если дятел долбил дерево в солнечный день, это тоже могло означать приближение дождя.

Что запрещено делать на Никиту Осеннего по народным поверьям

  • Запрещалось спорить и ругаться, чтобы не навлечь беду.

  • Хвастовство своими успехами или богатством, по поверьям, приводило к потере того, чем хвалился человек.

  • Нельзя было сорить деньгами, делать спонтанные покупки или одалживать что-либо из дома. Считалось, что домовой в этот день пересчитывает хозяйство, и если он чего-то не досчитается, то рассердится.

  • Девушкам строго-настрого запрещалось любоваться на перелетные стаи и показывать на них пальцем, иначе можно было надолго остаться без жениха.

  • Также женщинам не рекомендовалось долго находиться у водоемов, чтобы не тревожить водяного, готовящегося к зиме.

Приметы на 28 сентября — что можно и нельзя делать на Никиту Гусятника Приметы на 28 сентября — что можно и нельзя делать на Никиту Гусятника Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что требовалось сделать обязательно 28 сентября

  • Утро начинали с молитвы святому Никите, прося защиты от бед и злых людей.

  • Важно было провести генеральную уборку в доме и на подворье, починить заборы и печи, готовя все к зимним холодам.

  • Считалось благом подать милостыню и помочь родственникам по хозяйству.

  • День идеально подходил для окончательной уборки урожая, особенно репы, за что праздник и получил имя Репореза.

  • Также было принято засаливать капусту и делать другие заготовки на зиму.

  • Начинали забой гусей, откормленных за лето.

