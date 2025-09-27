Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 17:41

Ежедневный сонник: толкование снов, приснившихся в ночь на воскресенье

Ежедневный сонник: толкование снов в воскресенье Ежедневный сонник: толкование снов в воскресенье Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Воскресеньем управляет Солнце, и чаще всего в эти сутки снятся легкие и яркие сны. Даже если толкования снов в соннике содержат негативные значения, энергия седьмого дня недели поможет нивелировать разрушительный эффект. Что еще нужно учесть при толковании снов по соннику в воскресенье?

  • Считается, что после полноценного отдыха человек может увидеть во сне предзнаменования о долгосрочных мечтаниях. Как правило, это не очень масштабные, но приятные события — отпуск, приобретение техники для облегчения домашних дел. Сны в воскресенье целесообразно трактовать именно в этом ключе.
  • Сны о знакомствах, встречах, свиданиях могут предрекать встречу и в реальной жизни. Обратите внимание на эмоции, которые вызвал человек в сновидении. Негативные ассоциации могут означать конфликт, связанный с появлением нового человека, положительные чувства во сне говорят о благе, которое привнесет новое знакомство в реальной жизни.
  • Сны, приснившиеся в первой половине ночи воскресенья, могут исполниться в ближайшие дни. Все, что снится под утро или во время дневного сна, — пустое.
  • Считается, что для девушек сны в воскресенье несут информацию о сердечных делах и обо всем, что связано с семьей. Для мужчин сновидения чаще всего означают различные события в работе, карьере, бизнесе, финансовой сфере.

Ранее мы рассказали, как толковать сны, приснившиеся в ночь на субботу.

сновидения
сны
солнце
эзотерика
Екатерина Метелева
Е. Метелева
