21 августа 2025 в 17:38

Адмирал отправил журналиста из США «кусать локти» после критики крейсера РФ

Адмирал Комоедов: крейсер «Нахимов» прошел модернизацию и способен себя защитить

Фото: Юрий Кавер/РИА Новости

Крейсер «Адмирал Нахимов» прошел модернизацию и способен себя защитить, заявил NEWS.ru бывший командующий Черноморским флотом, экс-депутат Госдумы РФ, адмирал Владимир Комоедов. По его словам, высказывания о быстрой потопляемости корабля сильно преувеличены.

Думаю, что обозреватель американского журнала перебарщивает в своих мыслях. Любой военный корабль предназначен не только для атаки, но и для обороны, и себя способен защитить. Тем более «Адмирал Нахимов» прошел модернизацию, насколько мне известно, — высказался Комоедов.

Он также отметил, что крейсер будет отправляться на задания не в одиночку, а в составе соединений. При этом, подчеркнул адмирал, туда будут входить не только надводные корабли, но еще авиация и подводные лодки.

Конечно, один в поле не воин, и такие корабли в одиночку тоже ходить по океанам и морям не будут. Будут в составе соединений, а в эти соединения будут входить не только надводные корабли охраны, но еще авиация и подводные лодки. Поэтому пусть [американский журналист] немножечко покусает свои локти, — заключил Комоедов.

Ранее обозреватель журнала The National Interest Питер Сучиу заявил, что «Адмирал Нахимов», который готовится к возвращению в состав ВМФ России, представляет собой «огромную плавучую мишень» для современных американских систем поражения. По его оценкам, корабль легко потопить, поскольку он якобы не отвечает требованиям XXI века.

