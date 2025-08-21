Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Военкоры и военно-политические Telegram-каналы сообщают, что в ночь на 21 августа Украина подверглась мощнейшей атаке. Минобороны РФ пока данную информацию не комментировало. Что известно об ударах и целях?

Что известно об атаке на Украину ночью 21 августа

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» около часа ночи сообщил, что более 100 ударных беспилотников «Герань» атакуют Киев.

«Взрывы над Киевом: более 100 ударных „Гераней“ атакуют столицу и регионы Украины. Большая часть БПЛА обходит столицу курсом на Житомирщину, пишут украинские мониторинговые ресурсы», — говорится в посте.

Позднее в канале появилось сообщение о том, что также атакованы газовые хранилища в Днепропетровской области. По данным авторов, объекты горят в районе Павлограда.

«Огромный пожар и химическая угроза под Днепропетровском: атакованы газовые хранилища. Газовые объекты горят в районе Павлограда», — написал канал.

В 04:32 «Военкоры Русской Весны» написали, что ВКС России атакуют западную часть Украины. По информации канала, мощные взрывы раздались во Львове и Мукачево.

«Мощные взрывы во Львове и Мукачево: ВМФ России атакует запад Украины. „Калибры“ с кораблей флота уже пролетают Карпаты. Часть уже над Львовом и Мукачево. Перед этим объекты врага атаковали гиперзвуковые „Кинжалы“. Удар комбинированный — ракетно-дроновый. Атаку продолжают и ударные „Герани“», — говорится в посте.

Что известно о целях ночной атаки на Украину

Военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале назвал атаку на Украину «одной из самых эффективных с точки зрения видимого результата».

«Возможно, не самая мощная по числу примененных боеприпасов (утро покажет), но точно одна из самых эффективных с точки зрения видимого результата. Причем удары сегодня наносились не только по военным объектам (аэродромам, местам производства боеприпасов и БПЛА), но и по газовой инфраструктуре. В т. ч. и по самой жирной цели — Шебелинскому газовому месторождению в Харьковской области (дающему до 50% газовой добычи Украины)», — написал Подоляка.

Кроме того, по словам военного блогера, «была поражена и сейчас горит» следующая за Шебелинкой по линии магистрального газопровода на юго-запад Павлоградская компрессорная станция.

«Не знаю, какие повреждения при этом были нанесены, но если полностью вырубить две эти станции, то Украина лишится примерно 60–70% собственной добычи газа (потому что к этому участку технологически присоединены все крупные газовые месторождения Харьковщины)», — отметил Подоляка.

Читайте также:

Израиль начал наступление на Газу: что известно, заявления ЦАХАЛ и ХАМАС

Прорыв под Днепром, потери ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 20 августа

Удар по мафии мигрантов, истерика Мерца после ада под Полтавой: что дальше