21 августа 2025 в 01:10

Израиль начал наступление на Газу: что известно, заявления ЦАХАЛ и ХАМАС

Фото: Nasser Ishtayeh/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 21 августа СМИ сообщили о начале наступления армии обороны Израиля на сектор Газа. Что известно, какие заявления сделали ЦАХАЛ и ХАМАС?

Что известно о наступлении ЦАХАЛ на сектор Газа

Издание Jerusalem Post со ссылкой на представителя армии бригадного генерала Эффи Дефрина сообщило, что Армия обороны Израиля начала наступление на Газу.

«ЦАХАЛ начала первые шаги по вторжению в город Газа», — говорится в публикации.

По словам представителя, армия контролирует окраины города.

Позднее пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что израильская армия атаковала цели шиитского движения «Хезболлах» на юге Ливана, включая склады с оружием и пусковую ракетную установку.

«Некоторое время ЦАХАЛ наносил удары по объектам террористической инфраструктуры „Хезболлы“, складам с оружием и ракетной установке на юге Ливана», — говорится в сообщении.

Наличие подобных объектов на юге Ливана является нарушением договоренностей о прекращении огня между Израилем и Ливаном, подчеркнули военные.

В свою очередь, палестинское движение ХАМАС заявило, что операция Израиля по захвату города Газа представляет собой игнорирование усилий посредников по прекращению огня в секторе Газа и обмену пленными.

«Заявление террористической армии оккупации [Израиля] о начале операции против города Газа и его приблизительно миллиона жителей и перемещенных лиц и намерение военного преступника [Биньямина] Нетаньяху одобрить ее завтра представляют собой <...> игнорирование усилий, предпринимаемых посредниками для достижения соглашения о прекращении агрессии и обмене пленными», — говорится в заявлении ХАМАС.

Что о текущей ситуации на Ближнем Востоке говорят в мире

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил поддержку скорейшему возобновлению диалога между Израилем и Палестиной. Министр подчеркнул, что первоочередной задачей является урегулирование гуманитарного кризиса в Газе.

«Выступаем за скорейшее восстановление переговорного процесса между палестинцами и израильтянами по решению текущих вопросов, объявлению перемирия, освобождению заложников», — отметил Лавров.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что операция Армии обороны Израиля по захвату Газы приведет к катастрофе. Он выразил опасения, что из-за этого весь регион может оказаться в состоянии постоянной войны.

«Военное наступление на Газу, которое готовит Израиль, может привести лишь к настоящей катастрофе для двух народов и втянет регион в постоянную войну», — написал Макрон.

Французский лидер отметил, что для завершения конфликта нужно прекратить огонь в секторе Газа, доставить гумпомощь жителям анклава и освободить заложников. Макрон также поддержал идею организации международной миссии для урегулирования ситуации в Газе.

В то же время Ассоциация тренеров Италии потребовала временно отстранить израильскую команду от турниров ФИФА и УЕФА. Обращение связано с ухудшением ситуации в секторе Газа. Отмечается, что сборные Италии и Израиля попали в одну группу на отборочном турнире к чемпионату мира — 2026.

«Итальянские футбольные тренеры направили письмо президенту Итальянской федерации футбола (FIGC) с просьбой направить запрос в УЕФА и ФИФА о временном отстранении Израиля от участия в международных соревнованиях», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Прорыв под Днепром, потери ВСУ: ситуация на фронтах СВО вечером 20 августа

Удар по мафии мигрантов, истерика Мерца после ада под Полтавой: что дальше

Уничтожили крупнейшую нефтебазу юга Украины: что будет со снабжением ВСУ?

Ближний Восток
Израиль
сектор Газа
наступления
ЦАХАЛ
ХАМАС
Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
