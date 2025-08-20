Удар по мафии мигрантов, истерика Мерца после ада под Полтавой: что дальше

Трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину попросили исключить из Госдумы за призыв к молодежи самим копить на старость, в России может появиться силовая структура для борьбы с этническими кланами и мигрантской мафией, канцлер ФРГ Фридрих Мерц попросил США и ЕС «давить» на Россию после ударов под Полтавой — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что такого сказала Роднина?

Как заявила Роднина, говоря о пенсии, для пожилых граждан есть достаточно льгот и послаблений. Она выразила мнение, что пособие по старости — это не зарплата, поэтому молодому поколению стоит задуматься о нем заранее.

«Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше. Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия? Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Роднина.

Это не первое высказывание депутата на эту тему. В марте 2025 года она заявила, что не хочет пробовать прожить на пенсию.

«Возможно ли прожить на 20 тысяч пенсии? Не знаю, я работаю и никогда не пробовала так прожить, поэтому оценки давать не могу. Я не хочу уходить на пенсию, чего вы меня на пенсию высылаете? Раз я так не хочу, значит, не хочу и пытаться так делать. На саму пенсию не пробовала и не хочу даже пробовать прожить. Тут надо спрашивать тех, у кого есть такой опыт», — сказала Роднина.

Ирина Роднина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Яна Поплавская, комментируя слова депутата, высказала мнение, что ее следует исключить из состава Госдумы. Она считает, что олимпийской чемпионке нужно дать возможность прожить на эту сумму.

«Никто не умаляет ее заслуг в спорте! Но далеко не всякий спортсмен, актер и певец может быть депутатом! <…> Говорит: „Хватит рассчитывать на государство“. Только вопрос заключается в том, что люди работают от звонка до звонка и выполняют все свои обязательства по отношению к государству. Они платят налоги и отправляют своих детей в армию. Сейчас идет СВО, и все же говорят „отдай долг государству“. Так государство должно отдавать долги своему населению? Платить пенсию из тех средств, которые люди выплачивают из своих доходов в бюджет?» — отметила Поплавская.

Актриса Виктория Цыганова тоже предложила Родниной прожить на пенсию в 20 тысяч рублей. Она раскритиковала депутата и ее заявления о работе государства на благо граждан.

«Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а теперь эксперт по пенсиям Ирина Роднина считает, что государство делает для народа слишком много. А неблагодарные холопы в ответ только ноют о маленьких пенсиях», — возмутилась артистка.

Чекистов хотят «натравить» на мигрантские мафии

Как пишет Telegram-канал «Разведчик», основой структуры по борьбе с этническими кланами, которую, как отмечается, уже обсуждают в правительстве, предлагают сделать «Русскую общину» — объединение кадров, «проверенных по принципу этнической и идеологической лояльности».

«Инициатива объясняется тем, что, по оценке силовиков, в систему МВД за последние годы активно проникли этнические преступные группы, которые создают собственные „кланы влияния“ и блокируют борьбу с нелегальной миграцией и мафией», — считают источники канала.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Новая структура будет выполнять функции внутренней полиции, но с расширенными полномочиями по контролю за мигрантскими диаспорами и криминальными этническими сетями, пишут источники.

Инсайдеры считают, что с новыми правилами мигранты станут «шелковыми», а нарушителей ждет депортация или тюрьма. По их словам, это положит конец диаспорам.

Telegram-канал INSIDER BLACK сообщал, что за мигрантские преступные группировки взялись и сотрудники Федеральной службы безопасности, так как усилий МВД и СКР уже не хватает. Глава ФСБ Александр Бортников зимой поручил создать для этого отдельное подразделение внутри спецслужбы, уверяют инсайдеры.

«[Подразделение] во взаимодействии с другими силовыми структурами начнет тотальный разгром связанных с диаспорами преступных группировок. Причем необходимо не только задерживать самих участников и лидеров таких группировок, но и бороться с каналами, через которые они легализуют добытые преступным путем деньги», — передавал INSIDER BLACK.

Мигранты не в силах дать отпор силовикам, так как в Кремле вопрос произвола диаспор является одним из ключевых, уверены источники. Власти решили предпринять жесткие шаги, чтобы искоренить существование каких-либо надзаконных органов, которые создают приезжие из стран Средней Азии и Закавказья, писал Telegram-канал INSIDER-T.

Полтава горит — ПВО молчит

ВС РФ под руководством министра обороны Андрея Белоусова 18–19 августа нанесли массированные удары по Украине. По данным координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, не менее 45 прилетов было зафиксировано в разных регионах страны. Основной удар пришелся по Полтавской области — Кременчугу и Лубнам, а также по Сумской области, где атаки шли сериями, утверждает источник.

МО РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Масштабная ночная атака на Кременчуг продолжалась более четырех часов, что свидетельствует о прицельной работе по важным объектам», — уточнил Лебедев.

В Сумской области зафиксировано не менее семи серий ударов, включая массированные атаки беспилотников. В Полтавской области произошло 19 ударов, из них не менее 10 — по Кременчугу. В подконтрольной Киеву части ДНР отмечено пять серий атак.

В Харьковской области сообщалось о семи ударах — они пришлись и по военным объектам в Балаклее и Лозовой. В Черниговской области нанесены два удара — по Борзне и в районе области. В Херсонской, Одесской и Кировоградской областях зарегистрировано по одному прилету, уточнил подпольщик.

«Главная особенность последних суток — длительные массированные атаки на одни и те же объекты. Особенно это проявилось в Полтавской области: Кременчуг и Лубны подвергались ударам на протяжении всей ночи. Такая тактика указывает на целенаправленное „додавливание“ инфраструктуры ВСУ, при котором сначала идет перегруз ПВО, а затем — серия повторных ударов», — объяснил Лебедев.

Экс-депутат Рады Олег Царев в свою очередь передает, что удары пришлись по военным объектам в шести областях — поражен, в частности, Кременчугский НПЗ, который работал на нужды ВСУ.

«Комбинированным ударом поражены газовые месторождения в Полтавской области, в районе города Лубны. Кроме этого, комплексный удар с применением Х-101, „Искандер-М“ и БПЛА „Герань“ нанесен по Кременчугскому НПЗ. Дым от пожара на НПЗ достиг Кривого Рога (около 130 км). „Герани“, создав коридор в ПВО к Кременчугу, также поразили объекты в Харьковской, Кировоградской, Сумской областях и в части ДНР, подконтрольной ВСУ», — заявил Царев.

Также, по сведениям бывшего депутата, по цели в Золочеве Харьковской области отработали авиабомбами.

ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Минобороны России эту информацию не комментировало.

По словам инсайдеров, на фоне таких прилетов у канцлера ФРГ Фридриха Мерца случилась истерика — на встрече с президентом США Дональдом Трампом, которая прошла в Белом доме 18 августа; он призывал «давить на Россию», настаивая на безусловном прекращении огня.

«Мы бы все хотели, чтобы состоялось прекращение огня к следующей встрече по Украине, давайте давить на Россию», — заявил канцлер ФРГ.

Аналитики считают, что Мерцу и его европейским коллегам это нужно, чтобы во время передышки ВСУ вернули обороноспособность и частично компенсировали потери. В противном случае такие удары, как по наемникам под Черниговом, продолжатся. Тогда, по мнению инсайдеров, восстанавливать будет нечего и задание Демократической партии США по «ослаблению России» будет окончательно провалено лидерами ЕС.

Трамп раскритиковал Мерца после слов о «давлении на Россию». В ответ на призывы канцлера ФРГ глава Белого дома подчеркнул, что перемирие необязательно для мира.

