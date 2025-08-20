Окровавленные девочки на кладбище: Златоустовский Паук рвется на свободу

Спустя 17 лет после трагедии в городе Златоусте осужденный за убийство двух девочек арестант пытается доказать свою невиновность. Николай Мозгляков не добился пересмотра дела, но теперь пробует хотя бы добиться перевода в другую колонию. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого уголовного процесса.

Татуировка с пауком

В 2008 году в городе Златоусте Челябинской области Николай Мозгляков встретил трех девочек, когда они шли домой после школы. Угрожая ножом, он увел жертв на окраину местного кладбища, где изнасиловал и зарезал их.

Позже выяснилось, что одна из девочек выжила и смогла дать показания в полиции. Она запомнила, что у убийцы на руке была татуировка в виде паука, и помогла составить фоторобот. Благодаря наколке в СМИ у убийцы появилась кличка Златоустовский Паук.

Спустя 16 лет после вынесения приговора Мозгляков заявил о своей невиновности. Мужчина утверждает, что не совершал преступления, а признательные показания из него выбивали силой. В протоколе о его задержании в том числе указаны понятые, которых в действительности не было, утверждает осужденный.

Родственников не пускали

По словам Мозглякова, до него не допускали родственников, чтобы те не увидели побои. В Следственном комитете эту информацию не комментировали.

«Следствию не нужно было, чтобы родственники увидели, в каком я был состоянии. С распухшим лицом и сломанными ребрами. Меня избили настолько качественно, что защитник, увидев, в каком я состоянии, отказался участвовать в моем задержании. Он просто ушел. Протокол задержания он не подписал», — писал Мозгляков в письме, обращенном к журналистам.

Осужденный настаивает, что в протоколе о его задержании в том числе указаны понятые, которых в действительности не было. Во вступительной части письма он утверждает, что никак не мог убить девочек, поскольку ранее даже не мог повысить голос на детей. Также, по его словам, одна из выживших пострадавших утверждала, что на нее напал незнакомый мужчина, в то время как с Мозгляковым она была знакома.

«Следователь сначала обрадовался этому обстоятельству. И стал строить дело в том ключе, что девочки пошли со своим убийцей якобы потому, что были с ним знакомы. Но после того как [девочка] дала показания, сообщив о том, что это был незнакомый дяденька, эти материалы из дела пропали», — утверждал осужденный.

Пытался оспорить пожизненное

Мозглякова приговорили к пожизненному сроку. Но в последние годы арестант всячески пытается сменить место отбытия наказания и жалуется на меры содержания в колонии. Например, в 2024 году он пытался оспорить свой пожизненный срок.

Теперь он обратился в суд с требованием перевести его из колонии «Полярная сова». Он также просит компенсацию морального вреда за побои.

Замоскворецкий суд Москвы ранее отказал в удовлетворении иска Мозглякова к ФСИН. Теперь дело будет рассматривать Мосгорсуд, дата заседания пока не определена. Мозгляков отбывает наказание в колонии строгого режима ИК-18 в Ямало-Ненецком автономном округе.

Семья Мозглякова не пришла на процесс. У Мозглякова на момент осуждения был маленький сын. Его родственники рассказывали, что с детьми мужчина отлично ладил и располагал к себе.

